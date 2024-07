Jacob Desvarieux… déjà 3 ans d’absence

Le leader du groupe Kassav, numéro un du Zouk aux Antilles, s’est éteint le 30 juillet 2021 des suites du virus Covid-19. Trois ans après, le douloureux souvenir reste vivace et à jamais dans la mémoire collective, celle des fans et des musiciens en particulier. Tous reconnaissent le talent extraordinaire du guitariste, disparu à l’âge de 65 ans.

Chanteur, musicien, auteur, arrangeur, producteur, leader, Jacob Desvarieux cochait toutes les cases sur la scène musicale antillaise. Ce parcours forçait un respect unanime à son égard, chez les artistes et les millions de fans de Kassav dans le monde entier.

Le Président de la République [Emmanuel Macron] salue un géant de la musique française et mondiale. elysee.fr (31 juillet 2021)

En mai 2019, la formation fêtait ses 40 ans en France continentale, dans la plus grande salle de concerts d’Europe, celle de La Défense Arena, à Paris.

Durant ces quatre décennies, les musiciens auront publié ensemble ou en solo plus de 80 albums, vendu des millions de disques, remporté une Victoire de la musique, joué plus de 60 fois rien qu'au Zénith par exemple.

Le groupe a également collectionné les récompenses pour ses records de ventes et fait des tournées aux quatre coins de la planète, soit des milliers de concerts.

L’œuvre de ce géant [Jacob] est inscrite à jamais dans l’histoire mondiale de la musique, de la culture des arts. Stéphanie Mullot (journal Le Monde du 10 août 2021) (Professeure de sociologie et d'anthropologie, spécialiste des Antilles, université Toulouse-Jean-Jaurès, Centre d’étude et de recherche travail, organisation, pouvoir (Certop) et Laboratoire caribéen de sciences sociales)

Les musiciens ont le cœur lourd

Co-fondateur de l'orchestre le plus représentatif et populaire du Zouk de Guadeloupe et de Martinique, l’âme de Jacob plane désormais à chaque prestation. Car les musiciens, Jocelyne Béroard et Jean-Claude Naimro en tête, ont décidé de poursuivre l’œuvre entamée en 1979 avec Pierre-Edouard Décimus, l’autre initiateur de la machine Kassav.

Mais chaque membre de la formation a le cœur gros depuis que le maillon principal a quitté la scène, le 30 juillet 2021.

Jacob était notre pilier ! Jocelyne Béroard (Journal Gala - le 16 mars 2022)

L’icône n’est plus, mais son héritage est éternel

Jacob Desvarieux a laissé en guise de consolation, une discographie exceptionnelle, dont 5 albums studio (Banzawa, Yélélé, Oh Madiana, Gorée, Euphrasine’s Blues). Il a participé à de multiples collaborations à succès et signé des dizaines de tubes avec ses amis de Kassav, sa seconde famille.

Le guitariste était officier de la Légion d’Honneur, Chevalier des Arts et des Lettres de France et Officier de l’Ordre et du Mérite de la Côte d’Ivoire en Afrique.

À (re)découvrir : 2 parmi les morceaux composés et interprétés par Jacob Desvarieux et ses comparses sur leur dernier album en date (Sonjé, en 2013) : → Lakansiel & → Mari Mani Mélé.

