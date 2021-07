Jacqueline Poléon, une ex ouvrière agricole devenue coach en développement personnel… après une enfance chaotique

C’est l’histoire d’une femme dont l’adolescence a été marquée par le viol, l’inceste, et la maltraitance. Aujourd’hui, Jacqueline Poléon est coach, spécialiste en développement personnel, facilitatrice de vie de couple, praticienne de la PNL (Programmation Neuro-Linguistique) et écrivaine.

Jacqueline Poléon est originaire de l’île de Sainte-Lucie. Cette quadragénaire a immigré en Martinique à l’âge de 21 ans, après une adolescence chaotique. Le viol, l’inceste, la maltraitance, de multiples déménagements et la situation financière précaire de sa famille étaient son lot quotidien à Castries (Sainte-Lucie) auparavant.

Un livre optimiste… malgré un passé rude

Cette autodidacte vient de publier son premier livre : "Briser les chaînes de votre passé ; comment sortir de la zone de victimisation pour vivre puissamment ?", après avoir été durant longtemps ouvrière agricole dans les champs martiniquais.

Parallèlement, elle effectue plusieurs formations, "déterminée à changer de vie, avec au fond de moi, le rêve enfoui de trouver le chemin de la réussite" affirme-t-elle fièrement aujourd’hui.

Avec tout ce que nous possédons actuellement, comme informations et connaissances, nous ne pouvons plus demeurer dans la zone de victimisation, subissant les situations de la vie, comme s’il n’y avait rien d’autre à faire (…). Vous avez du pain sur la planche, rachetez votre temps, reconstruisez votre estime de soi, faites ce travail de développement personnel et spirituel sur vous-même. (Jacqueline Poléon - extrait du livre)

"Rester de marbre face au jugement des autres"

Dans son ouvrage de 110 pages, Jacqueline Poléon assure qu’il est possible de "connaitre une vie épanouissante après des événements douloureux qui nous ont marqués profondément et qui nous ont laissés avec des sentiments de peur, de colère, de tristesse, et de haine."

La plupart du temps, enfants, adolescents et même adultes, préfèrent nuire à leur bien-être en faisant des choses contraires à leurs principes, plutôt que de subir d’éventuels jugements. Souvent fragilisées, ces personnes ont recours aux drogues, au sexe, à la débauche, à l’alcool ou encore aux médicaments, pour tenter d’ignorer leur peur. (Extrait du livre : "Briser les chaînes de votre passé")

"Briser les chaînes de votre passé", le 1er livre de Jacqueline Poléon. • ©lindagold777 / JLB Musik / DR

À travers ses écrits, l’auteure semble avoir réalisé son rêve : venir en aide aux personnes fragiles, aux écorchés de la vie, aux victimes de harcèlement, de rejet, de violences sexuelles…

C’est dans cette perspective que Jacqueline Poléon a repris ses études. En 2008, elle décroche un DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires), puis un Certificat de Développement et Accroissement Personnel 10 ans après, et un diplôme de coach de vie en 2019.

De la persévérance

En septembre 2020, elle ajoute à son CV un certificat de facilitateur de vie de couple, suivi de deux autres certificats, de PNL (Programmation Neuro-Linguistique) et de conférencière.

Jacqueline Poléon, mère de trois enfants et fervente croyante, a aussi comme passions, la lecture, le jardinage, le dessin, la coiffure, la coutûre, la danse, et le chant.

Une seule devise…

Pour continuer à briser les chaînes de son passé, cette boulimique du bien-être a une seule devise inspirée de l'auteur américain, John Maxwell : "Le pessimiste se plaint du vent. L’optimiste attend que le vent tourne. Le leader ajuste les voiles".

"Briser les chaînes de votre passé ; comment sortir de la zone de victimisation pour vivre puissamment ? " le livre de Jacqueline Poléon, publié par WoW Book.