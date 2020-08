Jardin Trénelle à Tivoli : rendez-vous des adeptes de l'écologie et d'une santé en harmonie avec la nature

Des plantes du jardin, des plantes rares qui avaient toute leur place dans le jardin créole jadis. Un retour aux sources et à la santé pour les consommateurs en recherche de bien-être et de mieux-vivre. C'est le jardin Trénelle à Tivoli (Fort-de-France).

Brigitte Brault •

Le jardin partagé de Trenelle accueille les consommateurs une fois par mois. • ©Martinique la 1 ère

Le rendez-vous est mensuel et les adeptes du manger sain ne s'y trompent pas. Le jardin Trénelle à Tivoli (Fort-de-France) a accueilli (samedi 8 août 2020), de nombreux consommateurs en recherche d'une nourriture saine et locale.D'autres marchands sont invités à condition qu'ils respectent une démarche écoresponsable, et chacun échange ses savoirs au service de la Terre.L'Ecolieu de Tivoli est le second et nouveau site de l'association, après celui de Trénelle Citron. Un vrai petit paradis terrestre.Interviennent dans ce reportage :- Jonathan Leury, agriculteur et fondateur de grenn peyi.- Claire joseph, médiatrice de l'association Ypiranga Martinique.