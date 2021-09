"Je ne l'ai pas mal vécu, ce n'était pas catastrophique, les soignants venus en renfort préfèrent se focaliser sur leur mission

Les insultes proférées à l'encontre des soignants venus en renforts à leur arrivée à l'aéroport n’ont pas manqué de faire réagir les Martiniquais.

Des politiques, des syndicalistes, certaines personnalités de la société civile et monsieur et madame tout le monde se sont exprimés sur ces faits. Ils ont été nombreux à formuler publiquement des excuses au nom de tout le peuple martiniquais.

Cependant, ces soignants semblent plutôt détachés par rapport à cette situation.

On ne peut pas dire que cela nous a fait plaisir d'entendre ça, mais moi je suis tout de suite passé à autre chose. Je me suis bien rendu compte que c'était une minorité.

On nous l'a dit et redit et encore dit.

On s'est quand même senti bien accepté sur l'île et on se sent utile et on est content d'être là, de venir vous aider. Ça ne porte pas à conséquence.

Un soignant venu en renfort