Jeune homme tué dans un bar : proches et amis de Meddy lui rendent un hommage spontané

Vendredi 10 juin 2022, les amis et les proches de Meddy sont venus lui rendre hommage. Ce jeune homme de 28 ans a été tué dans la nuit du 7 au 8 juin. Il a été atteint par des balles qui ont traversé le rideau métallique dans un restaurant / bar de Fort-de-France. Lors de cette veillée improvisée, la tristesse et l'incompréhension dominaient.

Xavier Chevalier •

C'est dans un contexte lourd, que les amis et les proches de Meddy se sont réunis devant l'établissement où il a été assassiné.

Le jeune homme de 28 ans est décédé après avoir reçu une balle dans la tête au petit matin le 8 juin 2022.

Sur les réseaux sociaux, une invitation à venir honorer la mémoire du jeune homme, et à effectuer une marche le vendredi soir, a circulé.

Une affiche pour une marche en mémoire de Meddy a circulé sur les réseaux sociaux. • ©D.R.

Finalement, les premières personnes sont arrivées une vingtaine de minutes plus tard. Elles en ont profité pour déposer une gerbe en toute intimité et se recueillir.

Des proches et des amis ont déposé une gerbe vendredi 10 juin 2022 devant l'établissement où Meddy est décédé. • ©Xavier Chevalier

Des questions sans réponses...pour l'instant

Les larmes aux yeux, des participants ont adressé une prière ou remémoré quelques souvenirs avec leur ami, leur "frère", aujourd'hui disparu. Outre cette tristesse et cette ambiance lourde, on sent monter une colère contre cette escalade de la violence.

Je suis venu déposer des fleurs à l'endroit où mon ami, mon frère, est décédé injustement. Je suis venu honorer sa mémoire. C'est primordial pour moi. Je suis triste, mais surtout en colère. Dans la vie il y a des injustices, il y a des choses qui se font que l'on arrive pas à comprendre. Il y a des choses inadmissibles. Ce qui s'est passé avec une personne de très proche, je trouve cela inadmissible. Comment expliquer que quelqu'un s'assoit, boit un verre tranquillement, ne demande rien à personne, fume sa petite cigarette, et se prend une balle dans la tête ? Mathieu, un ami de la victime

Une gerbe, des bougies... et des bouteilles

Plus tard, les personnes présentes commencent un apéritif. Elles boivent un verre en pensant à leur ami. Lui qui profitait de la vie.

Autour de la gerbe, sont disposées des bouteilles d'alcool et des bougies dans une forme de rituel improvisé.

Deux personnes arrêtées

L'enquête sur la mort de Meddy semble avancer. Deux personnes interpellées mercredi à l'aéroport Aimé Césaire alors qu'elles tentaient de quitter le territoire, pourraient être impliquées dans ce meurtre.