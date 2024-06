Jeux et portes ouvertes chez les militaires, pour montrer la polyvalence de l'armée en Martinique

Le 33e RIMA (Régiment d'Infanterie Marine de Martinique) organisait samedi 22 Juin 2024, une course à obstacles ouverte aux adultes et aux enfants, ainsi qu'une journée portes ouvertes au Fort Desaix à Fort-de-France. C'était l'occasion pour le grand public de découvrir l'armée sous d'autres aspects, dans un lieu historique.

Ils étaient nombreux, militaires, parents, enfants et sportifs dans un même élan, à participer le 22 juin 2024 à l’opération "les En Trail" du Fort Desaix, doublée d'une journée portes ouvertes.

Le Fort Desaix de Morne Garnier, à Fort-de-France • ©Forces Armées aux Antilles

Deux parcours de 8 et 3km ont été balisés pour accueillir les participants sur ce site militaire chargé d'histoire, dont la vue est imprenable sur la Baie des Flamands.

Le sport, une "religion" du 33e

Le 33e RIMA est composé de 600 hommes répartis en cinq compagnies. Parmi eux, de nombreux sportifs qui se livrent souvent à des compétitions diverses, hors des murs militaires.

ambiance d'arrivée • ©Daniel BETIS

Une armée solidaire

Composante terrestre des forces armées aux Antilles (FAA), le régiment participe à l’exercice de la souveraineté et du rayonnement de la France dans cette région. Le 33e RIMa a la capacité d’intervenir en urgence dans l’ensemble de la Caraïbe pour des missions militaires ou de secours aux populations. terre.defense.gouv.fr

Quelques-uns des participants sur le site de Desaix (22 juin 2024) • ©Daniel BETIS

Le RIMA aux J.O

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le 33e Rima participera au challenge "Terre Jeunesse". Il s’agit de "l'engagement de l’institution envers la Nation et la jeunesse, pour la promotion du sport, de l’esprit d’équipe et de la solidarité".

Contribution à des missions difficiles

Avec son Centre Nautique et d'Entrainement en Forêt (CNEF), le 33e RIMA demeure également une plateforme de préparation opérationnelle durcie, permettant aux unités de s’entraîner pour des missions en milieu hostiles.

Dans le cadre de la coopération régionale, l'institution accueille également de nombreuses unités de la Caraïbe ou de l'Amérique latine. Par exemple, la République dominicaine a été invitée à contribuer aux jeux le week-end dernier.