Journée internationale de l'homme : "les pères s'engagent de plus en plus en Martinique"

Dans 58 pays du monde, y compris la France, le 19 novembre est la "Journée internationale de l’homme". A la Martinique, des associations ont voulu mettre la lumière sur les modèles masculins positifs, l’amélioration des relations avec les femmes et la promotion de la santé et du bien-être de l’homme.

Caroline Popovic •

En Martinique, la Journée internationale de l’homme est célébrée depuis 6 ans et durant 2 jours. En 2022, le thème était centré à Fort-de-France sur les questions de santé, de bien-être masculin et les activités ludiques.

Gisèle Ericher, présidente de l’Association "Machoket", l'un des organisateurs de l'évènement, estime que "les hommes de la Martinique ont besoin d’autant de soutien que les femmes".

L’objectif de cette Journée c’est de permettre aux hommes de se prendre en main et de servir d’exemple auprès des jeunes garçons qui seront les hommes de demain. Gisèle Ericher, présidente de l’Association Machoket.

Le rôle des pères "qui évoluent dans le bon sens"

L’apapam, (l’Association des Papas de la Martinique) a organisé plusieurs activités sur la Savane de Fort-de-France samedi 19. Il y avait de la moto, de la boxe, du Krav Maga ainsi que la projection de films.

L'association l'apapam a organisé des activités sur la Savane de Fort-de-France. • ©Caroline Popovic

Le fondateur et présidente de l’Apapam, Marc-François Calmo, estime que "la société met beaucoup de pression sur les hommes. Il faut toujours être le plus fort, conduire la meilleure voiture, avoir la plus belle maison, la plus belle femme et réussir à un travail bien rémunéré".

D'ailleurs, au départ, l'objectif de la "Journée internationale de l'homme" était de célébrer les réussites masculines. Selon certains observateurs, ces "obligations" auraient contribué à éloigner l’homme de son rôle de père, en participe activement au quotidien de ses enfants. Aujourd’hui les objectifs ont évolué.

Les hommes aujourd’hui sont beaucoup plus proches des enfants. On voit de plus en plus de pères qui s’occupent des enfants, qui vont les chercher à l'école et qui revendiquent le droit de participer pleinement à la vie des petits. On commence enfin à décoller l’étiquette des papas irresponsables ! Marco Calmo, président et fondateur de l’Apapam (Association des Papas de la Martinique)

La moto faisait partie des activités organisées par l'association l'apapam. • ©Caroline Popovic

Pour l’instant, on constate que la Journée internationale de l’homme n’attire pas les foules. "Restituer la place de l’homme au sein de sa famille, proche de ses enfants et de sa femme, dans un rôle plus humain", est donc un travail à long terme.