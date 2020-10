Journée internationale du créole : ki rôtè kréyol la Matinik? (quelle est la place du créole au quotidien en Martinique ?)

Ce mercredi 28 octobre 2020, nous célébrons la 40e édition de la Journée internationale de la langue créole. C'est notamment une journée de réflexion sur la place de la langue dans le quotidien en Martinique.

Martinique la 1ère •

Le créole est l’une des langues les plus récentes

Le 28 octobre est décrété journée internationale de la langue créole depuis le 28 octobre 1980.Après les premiers balbutiements, la mise en œuvre de cette journée internationale s’améliore au fil du temps. Au point qu'elle est souvent étendue à une semaine, voire à un mois entier, selon l’année et le pays.En Martinique, elle est laissée aux bons soins d’écrivains, d’artistes, de militants culturels et d’associations.Ki rôtè kréyol la Matinik? (quelle est la place du créole au quotidien en Martinique ?)Dans les pays où le créole est une langue officielle, le gouvernement la prend en charge. C’est le cas en Haïti, mais aussi à Maurice et aux Seychelles.Aujourd’hui, la langueavec une base de vocabulaire français estplus ou moins régulièrementdans deux zones. Dans les Amériques, notamment en Guyane, à Sainte-Lucie, en Dominique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Haïti et en Martinique. Et dans l’océan Indien, à la Réunion, à l’île Maurice, à Rodrigue et aux Seychelles.