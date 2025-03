Journée internationale du sommeil 2025... l'occasion pour les spécialistes de rappeler "l'importance de bien dormir"

"La journée internationale du sommeil" s’inscrit comme "un moment essentiel pour sensibiliser le grand public sur l’importance d’un sommeil de qualité" rappelle l’OMS (l'Organisation Mondiale de la Santé). Car le sommeil représente plus d’un tiers de notre vie.

Il est déterminant pour la croissance, la maturation cérébrale, le développement et la préservation de nos capacités cognitives. Il est essentiel pour l’ajustement de nombreuses sécrétions hormonales et pour le maintien de notre température interne. On sait aujourd’hui que la réduction du temps de sommeil ou l’altération de sa qualité favorisent probablement la prise de poids et l’obésité. Enfin, la mise au repos de notre système cardiovasculaire au cours du sommeil est l’un des enjeux de prévention des années à venir.