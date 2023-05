Journée mondiale contre l'homophobie : en Martinique les homosexuels vivent toujours dans la discrétion

La loi sur le mariage pour tous votée en 2013, n’a pas modifiée les comportements homophobes en Martinique, surtout au niveau des églises. Le carnaval, "la manifestation syndicale des homos", serait l'unique moment de répit. Pendant cette semaine des diversités, des associations, avec le soutien de certaines institutions, prônent le message de tolérance et d'acception des homosexuels, souvent victimes d’agressions.

Caroline Popovic •

Dans le documentaire Sortir de l’ombre diffusé sur Martinique La 1ère ce mercredi,17 mai 2023, à 20h et disponible sur La 1ère.fr, des homosexuels, hommes et femmes, racontent les difficultés qu’ils rencontrent dans la société martiniquaise. Or la discrimination et les actes homophobes sont interdits par la loi.

Beaucoup d’homosexuels martiniquais, parfois rejetés par leurs familles, sont obligés de partir pour s’installer dans des pays plus tolérants.

Le documentaire est tourné avec la collaboration de KAP Caraïbe, une association qui lutte contre l’homophobie en Martinique. La caméra suit le co-président, Brice Armien-Boudre, dans ses déplacements dans les établissements scolaires pour libérer la parole chez les jeunes adultes.

La mère de Brice raconte l’endoctrinement des prêtres et des pasteurs lors de messes et services religieux incitant les fidèles à rejeter les homosexuels y compris les membres de leurs propres familles.

KAP Caraïbe se souvient de 2012, l'année de l'adoption de la loi portée par Christian Taubira, ministre de la justice, sur le mariage pour tous.

Dans le film, la sociologue Nadia Chonville, évoque le stéréotype caribéen selon lequel l'homosexualité est une affaire de blancs. "Les africains ne sont pas homos et ils doivent être nettoyés de ce comportement".

Le carnaval serait un moment de sursis pour beaucoup d’homosexuels en Martinique. Certains l’appellent "une manifestation syndicale des homos" car pendant le reste de l’année ils sont diabolisés par la société.

Les homosexuels en Martinique sont discrets et les couples qui se forment sont presque invisibles. Brice, co-président KAP Caraïbe

Pendant toute la Semaine de la diversité, du 15 au 19 mai 2023, KAP Caraïbe organise une série d'interventions.

Le 17 mais 2023, la Journée contre l'homophobie et la transphobie, la mairie de Fort-de-France participe à la lutte contre la descrimination.

Tout moun sé moun é moun sé respè, c’est le message universel porté par les personnes qui luttent contre l’homophobie en Martinique.