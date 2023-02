Journée mondiale contre le cancer : un village d'information installé aux Trois-Ilets

Pour la journée mondiale contre le cancer, le village de la poterie des Trois Ilets accueille le 4 février 2023, le village santé. Cette année la plateforme régionale d’oncologie de Martinique (GIP PROM) met l’accent sur la proximité avec une forte mobilisation des acteurs et associations impliqués dans la lutte contre le cancer.

Alain Petit •

1 583 cancers sont diagnostiqués chaque année en Martinique. Le cancer représente, comme en France hexagonale, la première cause de décès prématurés (avant 65 ans). C'est également la première cause de décès global chez l’homme et la deuxième chez la femme. Près de 730 décès par cancer sont constatés chaque année.

©France-télévisions

Le cancer de la prostate explose en Martinique

C'est un triste record, l’incidence du cancer de la prostate est particulièrement élevée avec 227,2 cas sur 100 000 hommes. Chez le patient antillais, près d’un cancer sur deux est un cancer de la prostate. Les hommes de plus de 50 ans sont les plus à risque, l’âge médian du diagnostic est de 68 ans.



Chaque année, 530 nouveaux cas sont recensés sur le territoire. Même si le taux de mortalité est en baisse, il demeure 2 fois plus important que dans l’hexagone. À titre de comparaison, en France hexagonale, le taux d’incidence pour ce cancer est d’environ 90 cas pour 100 000 habitants par an.

Le cancer de l’estomac et le cancer du col de l’utérus ont aussi des incidences beaucoup plus marquées en Martinique que dans l’hexagone.

Le village santé installé à la poterie des Trois-Ilets le 4 février, pour la journée mondiale contre le cancer, doit permettre au public de rencontrer les spécialistes des différentes formes de cancers identifiées en Martinique.

La prévention permet de réduire de 40 % les risques de cancer. Des conseils seront apportés aux visiteurs pour mieux appréhender la maladie, avant, pendant et après l'intervention.

Séance d'examen du cancer de la prostate à l'hôpital. • ©Martinique la 1ère

Des praticiens récompensés pour leur engagement

Pour compléter ce village santé, le GIP PROM procédera à la remise de 4 prix Moris. Le prix MORIS récompense l’engagement, l’honneur et le mérite de personnes ayant œuvré dans le domaine de la lutte contre les cancers.

Prix hors catégorie (prix de service exceptionnel) :

Dr Patrick Escarmant, cancérologue, ancien chef de pôle et chef de service au CHU de Martinique, principal architecte de la création de la cancérologie martiniquaise aux côtés du Pr Hervé Azaloux. Son service, son professionnalisme et son implication se sont avérés exemplaires depuis plus de 45 ans. C'est une icône de la médecine en Martinique. Agé aujourd'hui de 75 ans, il demeure très apprécié de la population et de ses confrères.



Prix de l'engagement :

Dr Clarisse Joachim, médecin de santé publique, enseignante-chercheure à l'université des Antilles, actuelle cheffe du pôle de cancérologie, urologie, hématologie du CHUM et responsable du registre, son engagement et son dynamisme ont été remarqués notamment à travers l'organisation d'un colloque international en Martinique en 2022.



Prix du mérite :

- Dr Marie-Emma Dubo-Leotin, médecin anesthésiste-réanimateur, ancienne cheffe de service de l'unité des soins palliatifs au CHUM, elle a été à l'initiative du déploiement des soins palliatifs sur le territoire aux côtés du Dr Roselyne Robinel. Actuellement à la retraite, elle demeure très active et engagée pour la cause avec un souci de transmission de l'expérience acquise dans ce domaine.



Prix d'honneur :

- Dr Ciprian Draganescu, médecin nucléaire au CHUM, il a contribué à de très nombreuses avancées technologiques sur le territoire dans son champ disciplinaire. Il est très actif en matière de la lutte contre les cancers en Martinique. Ce médecin d'une expérience et d'un professionnalisme remarquable, a beaucoup œuvré en matière de réduction des délais de prise en charge en cancérologie.