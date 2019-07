La justice confirme la fermeture provisoire de l'Oasis

© Martiniquela1ère Le monde du spectacle se soutient (tribunal administratif 1er juillet 2019).

Fermeture pour 3 mois sur décision préfectorale

Les responsables du domaine de l’oasis à Rivière Salée n’ont pas obtenu gain de cause. Le recours qu’ils ont intenté hier (lundi 1er juillet 2019), devant le tribunal administratif pour faire annuler la fermeture administrative de trois mois de l’établissement, a été rejeté.Un arrêté préfectoral avait été pris après une série de coup de feu lors de deux soirées en avril dernier. Il est notamment reproché au directeur de l’établissement de ne pas avoir prévenu les gendarmes.Philippe Edmond-Mariette, l'avocat des responsables de l'établissement, annonce d’ores et déjà une action devant le conseil d’État.30 à 40 coups de feu tirés à l'intérieur du domaine de l'oasis, le 28 avril 2019 vers 4h du matin. Le tout à 5 minutes d'intervalle. La fusillade a lieu sur la piste de danse. Plus tard, les forces de l'ordre découvriront que les auteurs des faits possèdent une quinzaine d'armes à feu, de pistolets automatiques et mitrailleurs.Deux jours plus tard, autre fusillade toujours dans l'enceinte de l'établissement. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2019, 4 individus et 1 homme se tirent dessus à 8 reprises. La scène commence sous le kiosque et se poursuit sur le parking.La célèbre salle de spectacle de Rivière Salée a donc reçu l'ordre de fermer ses portes pour une durée de 3 mois, à cause de ces fusillades à répétition à l'intérieur de l'établissement.