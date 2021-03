Kalash attendra le 11 juin 2021 pour connaître la décision du tribunal correctionnel après son accident sur les Champs-Elysées en mars 2019

Kalash, de son vrai nom Kévin Valleray, était convoqué ce 9 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris pour « outrage et menace de crime ou délit sur personne dépositaire de l'autorité publique, rebellion et blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par un conducteur de véhicule aggravées par deux circonstances ».

La justice lui reproche un délit de fuite et une consommation d’alcool mais le procès a été renvoyé au 11 juin 2021.

Son interpellation, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mars 2019 à Paris, avait été mouvementée.

Les policiers lui reprochaient une conduite dangereuse au volant d'une Porsche et d’avoir percuté plusieurs véhicules sur les Champs-Elysées.

Une scène qui avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, tout comme son interpellation.



Placé en garde à vue, Kalash avait, de son côté, également déposé une plainte pour des violences policières.

Cette nuit après avoir été sur scène au concert de Drake, Kalash a été arrêté par la police pour avoir percuté 2 voitures et s’être enfuie. Free MwakaBoss or keep him ?? pic.twitter.com/LFgCEZve1p