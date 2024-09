Karl-Olivier Larcher, heureux étudiant martiniquais en 4e année de génie mécanique au Canada

Quitter son pays pour réaliser des études à l’étranger est un pari audacieux et un défi de haute volée. C’est le cas de Karl-Olivier Larcher, en passe d’être ingénieur. Le jeune martiniquais poursuit sa 4e année en génie mécanique au Canada.

Étudiant en 4e année de génie mécanique, cet observateur polyvalent, fait preuve d’organisation au travail, d’une bonne autonomie et d’une grande communication. Karl-Olivier Larcher parle avec passion de transition énergétique. Sa maîtrise du français, de l’anglais oral et écrit, des matières relatives au génie mécanique font de lui un étudiant modèle déterminé.

Un processus vaste demandant une multitude de connaissances

Dans la société actuelle, la production des biens de consommation nécessite des équipements. Le génie mécanique est partout où l’on retrouve des machines, des instruments et où on a besoin d’énergies.

Tous les domaines comme la santé, le transport, l'industrie, le bâtiment, la robotique, l'énergie ou l'environnement font appel à des ingénieurs en génie mécanique.

Ce professionnel doit posséder des compétences en mathématiques, en physique, avoir une maîtrise de langues étrangères et une connaissance parfaite de procédés et logiciels afin de répondre de manière innovante les problématiques qui se posent à lui.

Aujourd’hui, il doit intégrer cette notion du développement durable.

L'aventure pour la réussite au Canada commence en 2017

Après des études en 2017 au Lycée de Bellevue, à Fort-de-France et deux années de classes préparatoire en maths, physique et sciences de l’ingénieur, au cours desquelles il développe ses connaissances techniques et informatiques sur plusieurs logiciels : Suite Office, Word, Excel (VBA), PowerPoint, programmation python, il s’envole pour le Canada.

Il apprend le design, le calcul en statistique en dynamique et résistances thermodynamique, la transmission de chaleur et plusieurs autres systèmes.

L'étudiant Karl olivier Larcher • ©Daniel BETIS

Un travail de fin d'année qui lui laisse un souvenir impérissable

Son projet de fin d'étude consistait à concevoir et fabriquer le système de direction d’un sous-marin à propulsion humaine. L'équipe avait deux semestres pour le réaliser.

Karl-Olivier Larcher futur ingénieur en mécanique du bâtiment a dû analyser et concevoir des installations de chauffage, ventilation et conditionnement d’air afin d’offrir des conditions confortables, de créer des milieux sains et sûrs, en minimisant la consommation énergétique, le coût et la pollution.

Pour ce travail, outre les tâches énoncées, il a dû évaluer la performance énergétique, analyser les problèmes multidisciplinaires, la thermodynamique, le transfert thermique, la mécanique des fluides et la combustion. Il a dû faire l’analyse économique et l’interaction avec l’équipe de design (architectes, urbanistes, autres consultants...)

l'équipe de fabrication d'aileron • ©Karl oilivier Larcher

Karl-Olivier Larcher, dans son rôle de consultant en élaboration préventif d’équipement au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, a participé à l’élaboration de la planification des équipements mécaniques et électriques et effectué des relevés d’équipements mécaniques et électriques. Il a aussi mis à jour les plans et rédigé le rapport d’entretien sur les sites du CIUSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux).