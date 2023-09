L'accès au collège des Trois-Ilets est impossible en raison de fortes tensions

Ils ont décidé de se faire entendre en bloquant depuis ce vendredi matin de l'entrée de leur établissement scolaire. Les agents du collège Suzanne Roussi-Césaire ont pris cette décision depuis hier, "lassés de l'ambiance délétère" qui règne dans l'établissement depuis le début de l'année. Une ambiance qu'ils estiment dégradée par certains enseignants mécontents de leurs nouveaux emplois du temps.

À l’origine du malaise, l'heure de sortie de l'après-midi modifiée cette année.

Suite à une décision validée au conseil d'administration, l'établissement des 3 Îlets ferme ses portes à 16h30 au lieu de 15h l'an dernier.

C'est cette nouvelle tranche horaire qui déplairait à certains enseignants et qui provoqueraient des tensions dans l'établissement.

Agressions verbales et attitudes inappropriées sont régulièrement constatées par les agents. Une plainte aurait même été déposée...

Pour les agents mobilisés, ces attitudes sont faites pour déstabiliser le chef d'établissement avec lequel ils sont solidaires.

Il se fait harceler, on a sali son nom, ça ne peut plus continuer comme cela, il faut provoquer une enquête pour trouver une solution et que cela cesse.