L'affaire de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 devant la cour d'appel de Fort-de-France

Après 17 ans de combat judiciaire mené par les membres de l’Association des Victimes de la Catastrophe Aérienne du 16 août 2005 et leurs avocats, lundi 28 et mardi 29 novembre 2022, les magistrats de la cour d'appel de Fort-de-France devront une nouvelle fois se pencher sur le dossier très sensible de la catastrophe aérienne de Maracaïbo. Le 16 août 2005, 152 Martiniquais ont perdu la vie dans ce crash. Le nouvel expert mandaté par l'association des victimes, met en cause la surcharge de l'appareil. (Re)voir le reportage de Franck Edmond-Mariette et Marc Balssa.

C'est une quête qui peine à aboutir. 17 années se sont écoulées depuis le crash du 16 août 2005 qui a pris la vie à 160 personnes dont 152 Martiniquais. Lundi 28 et mardi 29 novembre 2022, les magistrats de la cour d'appel de Fort-de-France, devront examiner le dossier une nouvelle fois. Selon un rapport diligenté par l'AVCA (Association des Victimes de la Catastrophe Aérienne du 16 août 2005), la surcharge de l'appareil serait l'unique cause du décrochage en vol. L'avion devait décoller selon les documents de la compagnie, à 148 noeuds. En fait nous l'avons reconstitué au simulateur, et l'avion ne décolle pas avec cette masse là. L'avion a décollé selon l'enregistreur de vol, à une vitesse bien plus élevée et vraiment en tout extrême limite de la piste d'envol. Jacques Iztueta, expert de l'AVCA Faire infirmer le non-lieu prononcé par la chambre de l'instruction est l'objectif des avocat de l'AVCA. Les précédents rapports des experts faisaient état de cette surcharge de l'appareil, mais cette hypothèse "avait été bien vite écartée du dossier" pendant l'instruction. Les familles des victimes estiment qu'avec ces nouveaux éléments, il y a lieu de relancer le débat. 17 ans après cette terrible catastrophe, les familles espèrent obtenir la vérité.

