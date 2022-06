L'artiste Paco rend hommage à son père, Daniel Marie-Alphonsine, ex-leader de La Perfecta

Paco Man’Alma sera à l’Atrium de Fort-de-France avec son groupe "Manmail’la" ce samedi 25 juin 2022 à 19h30, pour un grand concert en hommage à son père. L’ancien chef d’orchestre de La Perfecta, l’auteur-compositeur et pianiste Daniel Marie-Alphonsine, a décidé de se retirer de la scène il y a 40 ans, mais son génie musical manque à plusieurs générations.

Guy Etienne •

Génie musical, avant-gardiste, perfectionniste, influenceur… les adjectifs ne manquent pas à l’égard de Daniel Marie-Alphonsine qui, de 1978 à 1982, a écrit, composé et arrangé quelques-unes des plus belles chansons du répertoire tout entier de La Perfecta.

40 ans après son retrait de la vie artistique sur la pointe des pieds, plusieurs générations regrettent la griffe de l’ex-leader de la formation la plus emblématique de Martinique des années 70s-80s.

Qui de mieux que son fils, Paco Man’Alma, directeur musical de Manmail’la pour nous présenter ce formidable spectacle, qui nous fera découvrir ou redécouvrir ses plus belles mélodies, intemporelles et remplies de swing ? Tropiques Atrium de Fort-de-France

Une musique "complexe"

"Il a tout révolutionner" explique Paco,"le répertoire, les méthodes, la façon de chanter, les arrangements, les rythmes, les breaks, la façon de traiter le son, le mixage, le genre et l’identité musicale populaire locale, le rythme de production discographique (2 albums par an), les tenues de scène, le casting des musiciens compétents etc"...

Image de Paco Man'Alma en concert (à gauche), du groupe Perfecta et de Daniel Marie-Alphonsine (à droite). • ©Collection privée Paco Man'Alma / SMS Artists

Quand il fit jouer son premier titre "Yo Ké Sav’" à la Perfecta pour préparer son premier album avec l’orchestre début 1978, la musique était tellement complexe et difficile à jouer, qu’il a dû renoncer et proposer à la place "Tout Bagay Paré". Sur l’album suivant, il réenregistrera "Yo Ké Sav’", mais ne parviendra à sa version épanouie qu’en 1982, soit 5 ans plus tard. Paco Man’Alma

Souvenirs, souvenirs…

Le plus grand concert de La Perfecta depuis sa création (il y a plus d'un demi-siècle), c’était lors des 10 ans du groupe célébrés à la Pointe du Marin à Sainte-Anne, une fête musicale géante et gratuite, "un spectacle inouï" avec son chef d’orchestration, Daniel Marie-Alphonsine.

Cet évènement s'est déroulé du mardi 19 août 1980 à partir de midi, jusqu’au lendemain 6h du matin. Des fans venus de Grand-Rivière en passant par toutes les autres communes de Martinique s’en souviennent encore, car même Kassav n’a pas fait mieux dans l’île jusqu'ici.

Un gigantesque rassemblement, comme il n’y en avait jamais eu en Martinique, et comme il n’y en a plus eu à ce jour. Les conditions avaient été créées pour une fête mémorable. Et c’en fut une. Elle est restée dans la mémoire collective. France-Antilles - 31 août 2020

Daniel Marie-Alphonsine et ses claviers sur scène, avec La Perfecta. • ©Collection privée Paco Man'Alma / DR

Un génie en cache un autre…

Aujourd’hui, Daniel Marie-Alphonsine ne fait plus de musique, estimant que "le décalage entre sa vision et le showbiz antillais est trop grand" selon son fils Paco Man’Alma . De l’eau a coulé sous les ponts depuis, l’orchestre a survécu entre les zouks vacances, des concerts en salle et quelques albums supplémentaires, orphelin de son âme créatrice.

En 1980, lorsque le groupe fêtait ses 10 ans à l’apogée de son succès, le fils Marie-Alphonsine avait 7 ans. En observant son père à l’œuvre bien en amont, il a tout appris et tout pris de l'ingénieux musicien pour qui, il a une admiration aveugle.

Paco s’est donc laissé embarqué et a naturellement suivi le chemin de Daniel. Il est devenu à son tour un pianiste hors pair, mais aussi guitariste, bassiste, percussionniste, chanteur, auteur, compositeur, arrangeur et leader de Manmail’la avec sa "pop-cadence".

Paco Man’Alma (le fils de Daniel Marie-Alphonsine), explique la différence entre la pop-cadence, le zouk et le compas. • ©Paco Man'Alma

Samedi 25 juin 2022 à 19h30 à l’Atrium de Fort-de-France, salle Aimé Césaire, le public n’aura qu’à fermer les yeux pour imaginer Daniel Marie-Alphonsine derrière les claviers, tant la dextérité du père et du fils se confondent à la note près, particulièrement dans les solos comme sur le titre "Getting out The Darkness" par exemple.

Si les Kassav sont nos Rolling Stones, DMA a fondé juste avant eux la Pop antillaise, à l’instar des Beatles en occident, l’ouverture sur nos musiques modernes de qualité. Oui, l’histoire moderne de la musique antillaise commence en 1978, avec "Tout Bagay Paré", "La divinité", "Getting Out Of Darkness"… Paco

Paco Man’Alma sur scène avec son orchestre "Manmail'la, en duo avec Maddy Orsinet, l'une des trois chanteuses de la formation. • ©Cap/Facebook Paco Man’Alma / Pact Event's

Le spectacle "Manmail La Perfecta" sera exécuté par 14 musiciens très élégants sur scène à l’image de Paco. Il promet "beaucoup de fraîcheur, de jeunesse, de féminité, de dynamisme et de professionnalisme dans cette musique, avec des arrangements somptueux".

Liste des musiciens

Paco Man’Alma – Directeur artistique et musical, Chant, Piano et Orgues

– Directeur artistique et musical, Chant, Piano et Orgues Maddy Orsinet – Cheffe de la ligne de chant

– Cheffe de la ligne de chant Terry Vrécord – Chant

– Chant Cécile Lheureux – Chant

– Chant Franky Vrécord – Batterie

– Batterie Alain Dracius – Congas

– Congas Ronald Ferdinand – Cloche, Tom Bass

– Cloche, Tom Bass Benjamin Barbe – Basse

– Basse Bruno Ledoux – Guitare

– Guitare Alain Cazanas – Timbales, percussions

– Timbales, percussions Alex Welmane – 1ère Trompette

– 1ère Trompette Olivier Gay – 2ème Trompette

– 2ème Trompette Amir Mahla – Saxophones

– Saxophones Stéphane Montigny – Trombone