L’ASC Police inscrite aux Jeux nationaux d’entreprise

La Martinique s’apprête à accueillir début mai, la 10e édition des Jeux nationaux du sport d’entreprise. À ce jour, une soixantaine de délégations inscrites. Parmi elle, l’ASC Police et son équipe de Pétanque.

Ils seront 11 à revêtir le maillot bleu de l’ASC Police. Policiers de la BAC, de l’état-major, ou des services généraux ; à la retraite ou toujours actifs. Onze boulistes qui pour la première fois vont représenter le corps professionnel des policiers, pour ces jeux nationaux.

L’association s’est déjà fait connaître pour ces sections sportives, particulièrement l’athlétisme avec ses 70 licenciés, mais aussi le judo, le basket et la pétanque. À 73 ans, Georges Gildard a quitté les effectifs de la police depuis déjà quelques années pour une belle retraite. Mais sa passion pour la pétanque, lui l’ancien président du Comité de Pétanque de Martinique, l’a forcément conduit à relancer une équipe 100% police pour ces jeux à domicile.

C’est pour montrer que la police fait aussi partie du monde sportif. C’est une fierté de représenter la police à ces jeux, comme c’était une fierté de porter ma tenue. Georges Gildard Coach ASC Police – Pétanque

Georges Gildard (à droite) coach de l'ASC Police - Pétanque • ©Muriel Tauzia

En février dernier, une partie de l’équipe s’est testée sur le challenge local de pétanque, du sport d’entreprise. La triplette ASCPolice s’est inclinée en finale face à l’équipe du centre hospitalier.

Les 9 et 10 mai prochains, sur les différents terrains du Boulodrome du Lamentin, 278 triplettes et 278 de doublettes défendront les couleurs de leur société. Les finales sont prévues le lendemain, le samedi 11 mai. Finales pour lesquelles les hommes en bleu de l’ASC Police vont tout donner pour y participer. Mais l’adversité sera au rendez-vous. À ce jour, 42 délégations de Martinique et 15 délégations des autres régions de France sont inscrites aux Jeux.