L'association "100 000 Entrepreneurs" incite les martiniquaises à se lancer dans les affaires

Les "Semaines de sensibilisation des jeunes - Femmes et entrepreneuriat" ont débuté ce lundi 6 mars 2023. Cette opération d’envergure nationale consiste à "booster l'ambition des jeunes filles via des exemples de réussite au féminin, [et] montrer aux jeunes garçons l'importance de la mixité". L’action se déroule en milieu scolaire jusqu’au 24 mars prochain dans l’île.

Guy Etienne •

Les "Semaines de sensibilisation des jeunes - Femmes et entrepreneuriat" ont débuté en Martinique. Cette action est organisée tous les ans par l'association "100 000 Entrepreneurs". L'initiative a vu le jour en 2013 et bénéficie du soutien de plusieurs ministères, dont celui de l'Egalité entre les femmes et les hommes.

"Rêver grand"

Ces Semaines visent à "promouvoir l'entrepreneuriat féminin auprès des jeunes âgés de 13 à 25 ans" dans les collèges, lycées et structures éducatives, à travers des témoignages de femmes cheffes d’entreprises, afin de les sensibiliser sur le monde des affaires.

L'association "100 000 Entrepreneurs" crée des ponts entre l'école et l'entreprise (…), pour que les jeunes osent rêver grand et se donnent les moyens de réaliser leurs rêves. Booster l'ambition des jeunes filles via des exemples de réussite au féminin [et] montrer aux jeunes garçons l'importance de la mixité, tels sont les objectifs de cette opération. En mars 2023 ce sont près de 1 900 femmes entrepreneures qui vont rencontrer 35 000 jeunes partout en France métropolitaine et en Outre-mer. L'association "100 000 Entrepreneurs"

D’après une mesure d'impact réalisée en 2022 par l’association auprès des jeunes ciblés, ces rencontres annuelles ont contribué jusqu’ici à "enrichir leur imaginaire et leurs représentations d’un entrepreneuriat où les femmes sont autant capables que les hommes".

A titre d'exemple, "l'Association Martiniquaise pour la Promotion de l'Industrie" (AMPI) a recensé au sein de son réseau, 17 femmes cheffes d'entreprises pour un coup de chapeau, à l'occasion de la "journée internationale des droits des femmes" du 8 mars. • ©AMPI (Association Martiniquaise pour la Promotion de l'Industrie) / DR

Les rendez-vous

Après le lancement officiel de cette 11e édition à Fort-de-France, à la Villa Chanteclerc, en présence de 50 jeunes de BTS, les rencontres se poursuivent jusqu’au 24 mars 2023 :

le 9/03 à 13h30 à Rivière-Pilote, en présence de 165 jeunes de 3 ème ,

, le 10/03 à 8h à la BNP de Dillon, avec 25 jeunes de BTS,

le 14/03 à 10h30 au Morne-Rouge, où sont attendus 31 jeunes de 3ème,

le 24/03 à 8h30, retour à Fort-de-France, en compagnie de 65 jeunes de 3ème.

1072 jeunes sensibilisés en Martinique en 2022

L'an dernier, la "Semaines de sensibilisation des jeunes - Femmes et entrepreneuriat" a mobilisé sur l’ensemble du territoire en hexagone et Outre-mer, 1 400 entrepreneures de différents secteurs et sensibilisé près de 40 000 jeunes au sein de 500 établissements scolaires.

En Martinique, 44 femmes d’affaires ont échangé avec 1072 jeunes, selon le réseau local de l'association "100 000 Entrepreneurs".