L'association Boum Kaliko accompagne des écoliers dans la réalisation de leur premier film

"Les aventures de chien fer et le mystère du Lamentin" raconte l'histoire d'un chien fer qui découvre le lamantin dans un livre. Il part alors à la découverte d'autres animaux endémiques de la Martinique qui vont s'interroger sur le lamantin qui a disparu et partir à sa recherche.

Une fiction imaginée, écrite et tournée par les élèves de CE1 de l'école Pierre Zobda Quitman du Lamentin. L'autre classe s'est quant à elle intéressée au format du documentaire avec "Doucine gommier".

Il s'agissait de se détourner de ce qu'ils connaissent. Tout ce qui s'arrête à la télévision et les dessins animés et rentrer vraiment dans l'action.

Ne plus être spectateur et devenir acteur.

Savoir comment on peut faire un dessin animé, une fiction ou un documentaire. Et découvrir des métiers qu'ils n'imaginent pas forcément. Et enfin, être un peu curieux par rapport au patrimoine.

Gaëlle Gaumont, professeur des écoles