L’Association Carnaval Foyal prépare son "carnaval alternatif" pour début février

Mardi 5 janvier 2021, Carnaval Foyal et le Comité des Reines de Martinique se sont réunis pour tenter de trouver une alternative aux grandes parades populaires d’autrefois, Covid-19 oblige.

Parmi les idées qui sont sur la table, il est question d’un show avec des reines et d’un concours de chansons créoles "réalisés différemment, afin de maintenir cette tradition populaire malgré la crise sanitaire".

Mais se défouler collectivement tout en respectant les gestes barrières et la distanciation physique, reste une équation difficile pour les acteurs. Ces derniers s’appuient également sur l’expérience du chansonnier Guy Méthalie, habitué aux organisations carnavalesques.

Ensemble, ils envisagent donc un "carnaval alternatif" en présence d’un public restreint, sous le grand carbet du parc Aimé Césaire de Fort-de-France.

Le public pourra apprécier l’esthétique, la créativité, l’originalité et l’élégance des candidates.

Il n’y aura pas d’élection. Ce sont des reines cooptées, un travail réalisé avec le concours d’autres associations. Les reines du "carnaval alternatif" évolueront sur scène en tenue traditionnelle et en tenue de soirée.

Pour ce rendez-vous alternatif prévu au début du mois de février prochain, l’ACF entend aussi rendre hommage aux grands compositeurs de tubes carnavalesques et c’est Guy Méthalie qui est chargé de cette partie du programme.

Nous pensons à Loulou Boislaville qui a composé l’ouverture et la fin du carnaval avec "Manmail la mwen vini oué zot" et "Vaval ka kité nou", à Maurice Jallier (à la Zazou), Vincent Ozier-Lafontaine (loto ka koné), Fernand Donatien (gombo-cordo), ou encore Claude Confiant, Djo Dézormo (voici le loup), André Geneviève et bien d’autres.

(Guy Méthalie)