L'association "OPEN-IT" fête ses 20 ans dans le domaine des T.I.C (technologies de l'information et de la communication)

OPEN-IT Martinique (organisation professionnelle d’Entrepreneurs en Intelligence Technologique) fête ce jeudi 8 juillet 2021, ses 20 ans d’activités et d’actions. Les membres fondateurs de l'association ont développé dans la caraïbe de l’ingénierie, de la formation et la production de contenus.

Jean-Claude Samyde •

Vingt ans d’existence cela se raconte et cela se fête. Ce jeudi 8 juillet 2021, est un grand jour pour Open IT Martinique qui célèbre ses 20 ans d’activités et d’actions à son siège à Fort-de-France.

L’association qui est née en 2001 s'appuie sur un collectif de membres fondateurs : Mickaël Glondu, Erol Elisabeth, Flora Eliazord, Victor Montlouis-Bonnaire, François Gabourg, Anicet Soquet ,Yves Marie Seraline...

“Open It Martinique est un regroupement de professionnels des technologies de l’Information de la communication (TIC) et de l’Innovation. L'association a mené des actions aussi bien pour la caravane TIC au Trois-Ilets et Schoelcher mais aussi aux journées Outre-Mer Développement à Paris (Novembre 2017) ou a Miami French Weeks avec la Chambre de Commerce Franco-Américaine.

Ses membres ont participé à la création de la Fédération Martinique Digitale (2019) et ont également présenté le Projet Européen Solopreneur en Martinique avec la venue du Consortium (2020).

©D. AH

Au cours de ces vingt ans, ses membres ont insufflé leur vision stratégique pour le développement de l’écosystème digital en Martinique et notamment par des actions de promotion et de communication autour de leurs métiers et de leurs réussites.

Le but étant d’augmenter les débouchés sur le marché local, à l’exportation et aussi d’offrir des perspectives aux jeunes qui intègrent le secteur TIC.

association Open-It historique 20 ans

Dans la caraïbe (à Sainte-Lucie, à la Dominique, à St Kitts, à Trinidad, à Antigua en Haïti en Guadeloupe et en Guyane), ces entrepreneurs martiniquais ont développé de l’ingénierie, du conseil, de la formation et la production de contenus.

Pour les membres de l'association, les compétences locales ne sont pas valorisées au pays, alors qu'elles sont souvent distinguées à l'extérieur. Depuis 2001, ils interpellent les décideurs politiques, institutionnels et socioprofessionnels face aux défis économiques.

Leur manifeste publié à cette époque est toujours d'actualité : associer les professionnels des technologies de l’Information de la communication aux politiques publiques.