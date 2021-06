L'automobiliste qui a causé la mort d'un cycliste a été placé en détention provisoire

Jean-Claude Samyde •

Le conducteur du véhicule qui a causé la mort d'un cycliste (dimanche 6 juin) a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos (mardi 8 juin) sur décision du juge des libertés et de la détention.

Présenté auparavant à un juge d’instruction, le jeune homme, âgé de 25 ans, a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires, aggravés par deux circonstances : état d’alcoolémie et violation des obligations de sécurité et de prudence.

L'automobiliste avait percuté trois cyclistes à l'entraînement sur la route de Pelletier au Lamentin. L'un d'entre eux est mort, les deux autres sont blessés, dont un grave.

Une information judiciaire a été ouverte par le Parquet.

Elle devrait permettre de déterminer les circonstances de cet accident.