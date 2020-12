L'église de Schoelcher vandalisée par des tags christianophobes et racistes

Grégory Gabourg •

Des tags à caractère christianophobe et raciste ont été écrits sur la porte et deux murs de l'église de Schoelcher. Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 décembre 2020. C'est la secrétaire de la paroisse qui a découvert les inscriptions, elle a immédiatement appelé le prêtre, le père Fortuné-Gibon.

Le curé s'est rendu rapidement sur place. L'homme de foi a porté plainte auprès de la gendarmerie après que ces derniers soient venus constater les faits. Il a également alerté les services de la mairie qui ont envoyé immédiatement un peintre pour effacer les tags.

Le mur latéral de l'église de Schoelcher tagué • ©Xavier Chevalier

Il affirme qu'il s'agit " d'une montée en puissance de ce genre d'actes à Schoelcher contre sa paroisse ".

C'est un choc pour lui, " c'est toujours difficile à accepter. Quand on voit ce genre d'écrit sur l'église, on est touché au plus profond de soi même. C'est un bâtiment certes, mais il représente plus : la foi, Dieu, la vie de l'homme. C'est toujours difficile ".

Le prêtre ne sait pas encore comment en parler à sa communauté même si la plupart des fidèles sont déjà au courant. Il a déjà prévu d'en faire mention dans ses sermons pour parvenir à surmonter cette épreuve.