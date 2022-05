L’entrepreneuse Axelle Friedrich lance sa gamme de vêtements entre Paris et Fort-de-France

Née en région parisienne d’une mère martiniquaise et d’un père alsacien, Axelle Friedrich a été la manager de la chanteuse May, sœur d’Amel Bent, avant de créer sa marque de Tee-shirts.

Serge Bilé •

Le plus lointain souvenir d’enfance qu’elle garde de la Martinique, c’était en 2001. Cette année-là, âgée de 4 ans, Axelle Friedrich est baptisée à l'église Sainte-Thérèse. Arrivée quelques jours plus tôt de Nogent-sur-Marne, elle est tout de blanc vêtue. C’était le vœu de sa mère qui voulait que sa fille reçoive l’onction sur son île, entourée de sa famille locale.

Axelle Friedrich, le jour de son baptêmes • ©D.R

Je m’en rappelle parce que j’avais l’habitude de regarder les photos dans l’album de mes parents. Mais je sais que ma mère m’a emmenée en vacances en Martinique deux ou trois ans avant mon baptême. Par la suite on y allait régulièrement avec les congés bonifiés. La Martinique, c’est chez moi, c’est une partie de moi. Axelle Friedrich

A Nogent-sur-Marne, la ville où elle est née, Axelle Friedrich passe une enfance sans histoire, choyée par ses "modèles "que sont sa mère et sa sœur. Sa scolarité se résume à deux établissements proches l’un de d’autre : elle met dix minutes à pied pour aller de la maternelle Marie-Curie au collège et lycée Edouard Branly.

Axelle Friedrich à l'école • ©D.R

J’ai évolué dans un groupe d’élèves bienveillants et cosmopolites avec des copines portugaises et colombiennes et des copains béninois et polonais. J’ai connu à la maternelle mes deux meilleures amies actuelles. L’une est anglo-martiniquaise et l’autre franco-tunisienne. Axelle Friedrich

Après la terminale, Axelle Friedrich s’inscrit à Science Po parce qu’elle veut s’engager dans l’action humanitaire. Très vite, elle se découvre une envie d’entreprendre, en particulier dans les arts et la culture. En marge des cours, épaulée par une dizaine de camarades, elle crée une application pour mettre en contact des musiciens et des chanteurs mais aussi pour faire participer le public au succès des artistes.

C’était une belle aventure. Mais j’avais 19 ans et c’était compliqué de faire travailler une équipe bénévolement sur la durée. Au bout de quelques mois, le projet s’est essoufflé. A la fin de mes études, je me suis lancé dans le management artistique et l’organisation d’événementiels. Axelle Friedrich

Le hasard fait bien les choses. Axelle Friedrich s’est liée d’amitié entretemps avec une jeune femme prénommée May. Un soir, la jeune femme sort de sa réserve et se met à chanter devant elle. C’est une révélation. Sa voix est magnifique.

Pourquoi ne pas enregistrer un single et collaborer ensemble à sa promotion ? La décision est prise mais Axelle Friedrich n’est pas au bout de ses surprises. May lui dévoile un secret jusqu’ici bien gardé : elle est la sœur de la chanteuse Amel Bent.

D’une aventure à l’autre, Axelle Friedrich veut élargir son horizon. Elle fonde avec un ami une marque de Tee-shirts, sous le label Break The Art Director (BAD). En avril 2022, elle lance sa première collection avec pour ambition de briser les codes.

Axelle et sa marque de tee-shirt • ©D.R

Notre première collection s’articule autour du métissage : le mélange de l’art et de la rue. On déconstruit la hiérarchie de la beauté visuelle. On fusionne le classicisme et les bâtiments HLM. On a choisi pour cela quatre peintres majeurs : Klimt, Dali, Basquiat et Mondrian. Axelle Friedrich

Axelle Friedrich • ©D.R

A 25 ans, Axelle Friedrich est une boule d’énergie. Animée par un désir permanent d’apprendre et de se surpasser, dopée par les difficultés, elle avance avec détermination dans ses projets." Je suis fière d’avoir cru en moi et en mes capacités" se réjouit la jeune femme au parcours atypique.