L'événement "Kan'nel pou Fanm Djok" met les femmes à l'honneur au Gros-Morne

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l'association Kan'nel organise la 8e édition de “Kan’nel pou fanm djok” les 8 et 10 mars 2024. Au programme : une conférence-débat autour de la femme et du sport, un match de futsal féminin et une remise de prix à des femmes méritantes du Gros-Morne.

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’association Kan’nel, qui œuvre dans le champ de la solidarité, l’action sociale, la culture et du sport, organise la 8e édition de “Kan’nel pou fanm djok”. Plusieurs événements sont au programme.

Le vendredi 8 mars à 18h, l’association basée au Gros-Morne propose une conférence-débat autour de la femme et du sport, au marché agricole et artisanal de la commune (Ex-école Mixte C).

Il y a très peu de femmes dans les organes de décision dans le sport. Et quand elles y sont, elles sont reléguées à des places essentiellement de “petites mains” et à des tâches où elles ne sont pas mises en avant. D’anciennes sportives et des dirigeantes viendront nous expliquer leurs parcours et ce qu’elles ont mis en place pour combattre ce fait pour qu’il y ait une égalité et pour que le sport, à ce niveau là, soit plus inclusif. Jean-Michel Valentin, président de Kan'nel

Le dimanche 10 mars, l’association prépare une matinée sportive et riche en émotions avec deux événements au Hall des sports Felix Marceline du Gros-Morne.

À partir de 8h, aura lieu l’incontournable rencontre de futsal "Des Elles au Football" qui oppose des personnalités publiques (journalistes, politiques…) à d’anciennes gloires du football féminin martiniquais.

Flyer de la 8e édition de la manifestation "Kan'nel pou Fanm Djok". • ©Association Kan'nel

8 Gros-Mornaises à l'honneur

Une cérémonie de remise de prix décernés à 8 femmes méritantes de la commune se tiendra à l’issue de la rencontre.

Ces 8 femmes du Gros-Morne œuvrent au quotidien ou ont œuvré à faire avancer la cause, la société et singulièrement la commune.

Marie-Françoise Émonides, la marraine de la manifestation, sera parmi les femmes à l’honneur. La Gros-mornaise, ingénieure de formation est déléguée à la Santé environnementale et à la Prévention. Elle est également auteure et poétesse.

Les événements sont gratuits et ouverts à tous.