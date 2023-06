L'exposition Art & Mer donne à voir des œuvres d'élèves de 80 établissements scolaires de Martinique

Installée sur le site de Fonds Saint-Jacques (Centre culturel/CTM), cette exposition met en scène des réalisations de jeunes élèves qui ont participé avec leurs enseignants à des ateliers dédiés tout au long de l'année scolaire.

Bertrand Caruge •

Près de 1600 élèves et 80 classes ont pris part durent cette année scolaire à l’opération Art & Mer. Dans un partenariat avec le Parc naturel marin de Martinique, elle est devenue une action académique, proposant aux élèves de représenter artistiquement leur vision du milieu marin, à travers plusieurs réalisations : peintures, sculptures, montages, objets originaux, ainsi que poèmes, chansons ou slam…

De nombreux ateliers sous la houlette d’enseignants totalement impliqués

Une cinquantaine d’œuvres plastiques a été réalisé par les élèves. • ©DR

Une cinquantaine d’œuvres plastiques, mais oui, c’est bien ainsi qu’il faille les considérer, quand bien même ce sont des enfants qui les ont réalisées, est exposé dans deux grandes salles du site de Fonds Saint Jacques.

Les productions de cette formidable expérience artistique entre élèves et professeurs ont permis aux plus jeunes de s’exprimer et de bénéficier de nouveaux acquis, et aux moins jeunes, les professeurs d’enseigner différemment, en toute ouverture sur le monde environnant, dont fait partie la mer à protéger plus que jamais.

Écoutez la Conseillère pédagogique académique pour les arts plastiques, Marilyne Psyche-Salpetrier.

Cette exposition de finalisation de projet arts est visible jusqu'au 13 juin 2023 aux heures d'ouverture du site de Fonds Saint-Jacques.