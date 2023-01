L'humoriste martiniquais Bobi "s'en est très bien sorti" à la Cigale à Paris !

"On va s'en sortir" c'est le titre du spectacle de l'humoriste martiniquais Bobi. Après la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Toulouse, il s'est produit dimanche soir (29 janvier 2023) sur la scène de la Cigale à Paris. Un spectacle à guichet fermé. (Re)voir le reportage de Pierre Lacombe et Massimo Bulgarelli :

Peggy Pinel-Fereol •

La scène de la Cigale, c'est un lieu que Bobi connaît déjà. En 2019 déjà, il avait fait rire, jusqu'à faire pleurer certaines personnes lors de son spectacle "Entre rires et folies 2.0".

Une pandémie, une guerre entre la Russie et l'Ukraine et une Coupe du monde... il est de retour avec "On va s'en sortir".

Plus de deux heures de One Man Show où Bobi passe en revue l'actualité, le monde qui l'entoure et son intimité. Tout cela avec une note d'humour bien sûr.

C'est un message positif en fait. L'idée de "On va s'en sortir" est de se dire qu'en fait dans la vie il y a des hauts et des bas et que quoi qu'il arrive, après la pluie, il y a le beau temps. Bobi, humoriste, interrogé par Pierre Lacombe

Un spectacle et surtout une tournée qui a débuté le 9 novembre 2022 à l'Atrium en Martinique, pour ensuite poser ses valises en Guadeloupe, en Guyane, à Toulouse, Paris et de nouveau en Martinique le 5 février 2023.

Il y a un petit peu d'adaptation à faire. Quand je vais jouer en Martinique, il y a plein de subtilités qui seront propres à l'île. Quand j'écris mon spectacle, j'aurai une version Gwada, une version Guyane, une version France, Toulouse... Enfin j'essaie d'adapter à chaque fois le spectacle pour ne pas perdre le public et puis que les gens se sentent aussi concernés. Bobi, interrogé par Pierre Lacombe

Son public, qui le suit sur les Réseaux Sociaux a été heureux de le voir ou le revoir sur les planches lors de ce show à guichet fermé. Fidèle à ses habitudes, Bobi a clôturé son spectacle avec eux, en faisant une vidéo en selfie.