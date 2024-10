L'OMDAC commence la célébration de ses 40 ans, avec l'accréditation de l'UNESCO

Le comité d’accréditation des Clubs français pour l’UNESCO composé du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, et de l’Association des Clubs UNESCO de France (ACUF), présidé par la Commission nationale française pour l’UNESCO a renouvellé sa confiance et labellisé l’OMDAC (Organisation Martiniquaise pour le Développement des Arts et de la Culture).

Il s’agit d’une bonne nouvelle et une reconnaissance pour le travail culturel et sociétal accompli par l’Organisation martiniquaise pour le développement des arts et de la culture et son président Yves-Marie Séraline. Ce certificat est d'autant plus important, car l'association a fêté le 10 octobre 2024, ses 40 ans d’existence.

Le certificat d'accréditation de l'OMDAC D2LIVR2 PAR l4unesco • ©D.B.

Le certificat d’accréditation a été signé par Michèle Ramis, présidente de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO et Sonia Dubourg-Lavroff, présidente du comité national d’accréditation des clubs. Le réseau français des Clubs compte désormais 64 membres.

La célébration du 40 e anniversaire commence bien

L'OMDAC qui a marqué et marque encore la vie culturelle en Martinique, dans la Caraïbe et ailleurs entend donner de l’envergure à ses 40 ans au-delà de l'aspect symbolique, autour d'un programme concocté sur la période 2024-2025. L’équipe du président Séraline s’apprête à frapper fort.

Sloane ,l'élève de Ronald Tulle a épaté le public • ©OMDAC

L’association d'ingénierie culturelle débute une collaboration avec le TOM (Téyat Otonom Mawon) le 26 octobre 2024, pour la reprise du concept réussi des soirées jazz, la contribution à la cause du créole et la connaissance de la Caraïbe. L'évènement du 19 octobre a été reporté au 2 novembre par rapport au couvre-feu.

Yves-Marie Séraline annonce aussi la reprise de "Break Opéra" (après les éditions de 1984 et 2004) ainsi que la production de sa pièce de théâtre "Bwè sé chimen lapenn",

Le mouvement Hip Hop, le break Opéra mis en place par l'OMDAC • ©Collection privée YMS

Pour 2025, l'association envisage de donner un éclat particulier aux Trophées du Carnaval. L'OMDAC œuvre pour la valorisation du carnaval, considérant qu'il s’agit d’un temps de liesse collective avec une complexité nourrie par la créativité, la satire sociale, la transgression et l’irrévérence.

Au-delà du divertissement et du défoulement, le carnaval traverse la société par plusieurs canaux et est lié à plusieurs enjeux en matière d'économie, de tourisme, d'égalité sociale, de techniques artistiques et patrimoniales.

Sur la même lancée, la structure entend valoriser le "Forum des Arts Numérique" en mars 2025, réalisé en collaboration avec la Médiathèque du Lamentin. L’événement qui attire chaque année de plus en plus de participants, entend favoriser la connaissance, l’échange, la diffusion et la création.

L'édition 2024 bat son plein au Lamentin • ©Y.M.S.

Une ouverture encore plus grande sur la Caraïbe

L’OMDAC entend aussi garder le lien fort avec la Caraïbe à l’image des interactions avec la Dominique et les Kalinagos, Sainte-Lucie et Haïti.

D’ailleurs, le "Festival Entenasyonal Literati Kreyol", initiative audacieuse haïtienne, créée en 2019, demeure un rendez-vous incontournable de l'archipel. Fondé et porté par le poète Anivince Jean-Baptiste et ses partenaires, la Fondation Maurice Sixto et l’OMDAC (Organisation Martiniquaise pour le développement des Arts et de la Culture), il constitue un point d’ancrage pour plusieurs participants.

L'action de l'OMDAC s'inscrit dans le montage du programme, la communication et la sensibilisation des auteurs et éditeurs. La 6e édition est lancée dans quelques jours.

le poète Anivince Jean-Baptiste en pleine explication • ©Felk

Autre ancrage, le Festival Carifesta de la Caricom qui a permis à l'OMDAC d'être organisateur de délégation pour la Martinique devrait avoir lieu en 2025 de nouveau à Trinidad. De beaux projets qu'il faudra financer.