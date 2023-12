L'Opération 1 000 cadeaux, pour que Noël n'oublie personne en 2023

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre 2023, Martinique la 1ère, la Croix-Rouge et le Rotaract du Lamentin, vous donnent rendez-vous pour la 47e édition de l’ "Opération 1000 Cadeaux : Pour que Noël n’oublie personne !".

Comme chaque année, Martinique la 1ère, la Croix-Rouge Française de Martinique et le Rotaract du Lamentin, unissent leurs forces et se mobilisent pour la grande opération solidaire "1000 Cadeaux", afin d'offrir un Noël magique aux enfants défavorisés, malades et en situation de handicap.

Cadeaux de Noël... • ©Buzukis

3 jours pour faire un don

Du 8 au 10 décembre, la grande collecte de jouets se fera, dans les hypermarchés et magasins spécialisés de jouets, partenaires de "l'Opération 1 000 Cadeaux".

Il suffit de faire un beau geste de générosité pour offrir du rêve et un "Noël pour tous" aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens de leur acheter des cadeaux.

Axelle René, Miss Martinique élue en 2022 pour l'année 2023. • ©@sipa | @bertrand _noel

Une marraine de charme et de générosité

Pour cette édition 2023, Axelle René, Miss Martinique 2022 et 3e Dauphine de Miss France 2023, est la marraine de "1000 Cadeaux : Pour que Noël n'oublie personne !"

Dès ce vendredi 8 décembre, suivez l’Opération 1000 Cadeaux sur Martinique la 1ère, avec nos animateurs en direct Radio et sur nos réseaux sociaux avec le hashtag #1000KDOS !