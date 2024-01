L’orchestre de la Garde républicaine en concert gratuit à la cathédrale de Fort-de-France

Ce samedi 20 janvier 2024, les amateurs de musique classique ont une occasion rare de voir l’orchestre symphonique de la Garde républicaine jouer des œuvres célèbres. Il se produit en petite formation dans l’enceinte de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France à partir de 19h. Cette semaine, plusieurs collégiens et lycéens de Martinique ont pu découvrir l’étendue du répertoire de cette formation, au service de l’Elysée entre autres.

Après la célébration de la Sainte Genevièvre, patronne des gendarmes et plusieurs prestations dans des collèges et lycées, l’orchestre de la Garde républicaine et du chœur de l’armée française, est en concert gratuit à Fort-de-France.

Créé en 1848, l’orchestre de la Garde républicaine est aujourd’hui composé de 120 musiciens professionnels issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon.

Diverses prestations dans le reste du monde

Outre sa renommée nationale, l’orchestre de la Garde républicaine rencontre également un fort succès à l’international dès 1872 avec une première tournée aux États-Unis. Dès lors, d’autres séries de concerts à l’étranger (Europe, Canada, Japon, Chine, Corée, Singapour, Kazakhstan…) ont confirmé "le prestige de cet orchestre dans le reste du monde".

L’orchestre a aussi l’opportunité de se produire à de très diverses occasions, lors de prestations officielles (dîners à l’Élysée, commémorations…), mais aussi dans des grandes salles ou dans des festivals.

L’orchestre de la Garde républicaine et du choeur de l’armée française en concert à Fort-de-France (20 janvier 2024). • ©Facebook Gendarmerie de Martinique

Un répertoire classique dense

L’orchestre de la Garde républicaine est en mesure d’interpréter tout le répertoire musical classique du XVIIème siècle à nos jours. Au cours de son existence, l’orchestre d’harmonie a eu l’honneur d’exécuter certaines œuvres de Camille Saint-Saëns ou encore de Maurice Ravel, sous la baguette même de ces grands compositeurs. Florent Schmitt a même spécialement écrit pour cette formation, Les Dionysiaques. Ministère de l’intérieur et des Outre-mers

La discographie de cet orchestre ne cesse de s’allonger depuis le début de XXème siècle, date de ses premiers enregistrements, tous réalisés par les différents chefs qui se sont succédé à la tête de cette grande formation.

Le public amateur de grande musique est attendu ce samedi 20 janvier 2024 à 19H à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France.