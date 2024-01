Sainte-Geneviève, patronne des gendarmes, célébrée par les militaires de Martinique

La gendarmerie, l’une des plus anciennes institutions françaises fondée en 1791, fête la Sainte-Geneviève. Jeudi 18 janvier 2024, une cérémonie en son honneur a été célébrée à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France, rehaussée par la présence de l'orchestre de la Garde Républicaine. Plusieurs brigades ainsi que des personnalités de l'île ont assisté à ce rassemblement.

Les festivités de la Sainte-Geneviève du groupement de gendarmerie de Martinique ont commencé par une messe en la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France jeudi 18 janvier 2024, en présence des autorités civiles et militaires.

En haut photo 1, les gendarmes sont venus nombreux, photo2 Les autorités étaient présentes ici le général William Vaquette En bas à gauche la cathédrale était bondée, photo 4 l'orchestre à cordes du la garde nationale • ©Daniel BETIS

Les invités ont été accueillis sur le parvis de l'église par les célébrants, le père Alexis de Monts De Savasse, l'abbé De Rozières et l'abbé Challan Belval. Dans la nymphe, la voix de Pierre Joseph Julien résonne, il est accompagné par l'organiste Bleny Arnaud.

Le créateur de l'icône Sainte Geneviève en bois de poirier, le Vauclinois Louis Racine et le général William Vaquette Commandant de la gendarmerie de Martinique • ©Daniel BETIS

Une homélie sur l'engagement au service des autres

Le célébrant a mis l’accent sur la vie engagée de Sainte-Geneviève, sur son esprit de solidarité et le fait d’être au service des autres.

De son vivant, cette femme de cœur et de devoir s’appuie sur Dieu, pour combattre la violence et promouvoir le bien-être et la paix.

La Garde Républicaine, l'invitée de marque

L’orchestre à corde de la Garde Républicaine, lequel assure habituellement les prestations officielles, les commémorations et les dîners d’État à l’Élysée, a fait le déplacement à Fort-de-France pour l'occasion. Placé sous la direction de Robert Boulanger, l’ensemble instrumental a ravi le public, avec une reprise originale d'Ave Maria, mais aussi des œuvres de Bach.

UUn extrait de l'Ave Maria par l'orchestre à corde de la Garde Républicaine • ©Daniel BETIS

Mais qui était Sainte-Geneviève ?

Née en 420, dans une famille de notables et baptisée à Nanterre. Durant son existence, Elle a aidé les nécessiteux, grâce à un imposant héritage laissé par ses parents. Plusieurs faits de foi au service des autres la caractérisent.

Photo 4 et 2 Les personnalités de la société civile et des élus étaient présents photo tout comme les corps de métiers administratifs photo 3 et 4 • ©Daniel BETIS

En 451, alors que Paris est menacé par les Huns, commandés par Attila, Geneviève exhorte les habitants à ne pas fuir, mais à prier Dieu. Avec d’autres femmes, elles s’enferment dans un baptistaire pour prier. Paris est sauvé.

Trois décennies plus tard, alors que Clovis et les Francs assiègent la ville, depuis ses terres d’Arcis-sur-Aube, Geneviève organise la résistance. Son charisme, sa diplomatie, son sens de persuasion, prévalent et permettent la conversion du Roi Clovis, qui, reconnaissant son talent, en fait la protectrice du royaume franc. Elle est décédée le 3 janvier 502

Le 18 mai 1962, le Pape Jean XXIII établit Sainte-Geneviève comme patronne des gendarmes français, gardiens de l’ordre public.