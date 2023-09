L'ouragan Lee prévu au large des Petites Antilles en fin de semaine

L'ouragan baptisé "Lee", pourrait provoquer à partir du vendredi 8 septembre 2023, de la pluie et des orages selon Météo France.

La tempête tropicale forte Lee est maintenant un ouragan de catégorie 1, situé à environ 1800km à l'Est des Petites Antilles et se déplace vers l'ouest-nord-ouest à 22 km/h. Lee devrait continuer de se renforcer pour devenir ouragan majeur dans les 2 prochains jours. Sa trajectoire probable l'amènerai vers le nord-ouest, puis au nord de l'Arc en fin de semaine. Il est encore trop tôt pour définir ses impacts indirects sur les Petites Antilles.

Le NHC estime que le phénomène sera un ouragan majeur d'ici à vendredi. Concernant la Guadeloupe et la Martinique, la houle sur le versant nord et nord-est est à prévoir. Aussi, la prudence sera de mise pour les plaisanciers et les professionnels de la mer dès vendredi.