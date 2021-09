L’Université des Antilles accueille cette année, les nouveaux étudiants en distanciel

Accueil 100% en ligne des nouveaux étudiants cette année, sur les pôles de Guadeloupe et de Martinique. À partir de ce jeudi 2 septembre 2021, ils peuvent se renseigner à distance sur l’organisation de la rentrée, la vie sur le campus, ou visiter les locaux, en attendant de se retrouver sur place.

Guy Etienne •

La JANE 2021 (Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants) à l’Université des Antilles débute ce jeudi 2 septembre 202, mais en distanciel.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et afin d'assurer la sécurité de tous, la rentrée universitaire 2021-2022 de l'Université des Antilles se déroulera à distance, pour l'ensemble de nos formations. UA

Sur le site www.univ-antilles.fr, "un large panel d'informations" renseigne les nouveaux venus sur l'organisation de la rentrée dans chaque composante, l'accès aux services aux étudiants, ou encore sur la vie étudiante et associative, et les services et outils numériques permettant la continuité pédagogique.

Découverte du site à distance

Ce premier contact 100% en ligne, permettra également aux frais émoulus de l’université de visiter les bâtiments.

Les étudiants auront la possibilité de visiter virtuellement le campus de Schoelcher et de Fouillole, en attendant de pouvoir s'y rendre physiquement. Les accueils solennels en vidéo permettront de découvrir les visages des responsables de l'université des Antilles. Université des Antilles

Les nouveaux étudiants peuvent aussi contacter le 0596 72 74 74 en Martinique et le 0590 48 35 35 en Guadeloupe, ou solliciter toute documentation à l’adresse mesdemandes.univ-antilles.fr