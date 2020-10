La 14e édition "Contes et musique dans la cité" propose une cuvée spéciale de 15 jours

La 14e édition du festival International "contes et musique dans la cité" ouvre ses portes aujourd'hui. Pendant 15 jours, l'oralité est au rendez-vous dans plusieurs communes avec Cuba, l’Italie, le Cameroun, l’Équateur, le Congo, la Colombie et la France.





Daniel Betis •

La force de notre association provient de l'investissement humain de l'équipe dirigeante, de nos membres et de nos partenaires. L'objectif d'être ensemble et de faire ensemble, nous contraint, association socio-culturelle martiniquaise incontournable, de proposer des actions diversifiées et responsables. Mickaël Egouy,(association Martinique Images).

Une caravane dans plusieurs villes

Rendez-vous, débats, soirées...

Le conteur Martiniquais Michel Platon, est le parrain de cette 4e édition. • ©AMI

La 14e édition du festival du conte se déroule du 12 au 25 octobre 2020. L’AMI (Association Martinique Images), dans cette période difficile liée à la lutte contre la pandémie de la Covid 19, entend faire de ce rendez-vous une cuvée spéciale alliant rendez-vous artistiques, revalorisation de la tradition, ouverture sur le monde et respect de la sécurité.Le festival accueille cette année des conteurs qui viennent de plusieurs pays (Cuba, France, Italie, Panama, Maroc, Équateur, Cameroun, Congo, Colombie). L’ambiance festival dans plusieurs lieux demeure une griffe des organisateurs et de son directeur artistique Valèr' Egouy.Des prestations sont prévues dans les médiathèques du Saint-Esprit (Alfred Melon Degras) et de Rivière Salée. Aux Anses-d'Arlet, les conteurs vont investir le front de mer, à Saint-Pierre, ils occuperont l'ancien théâtre, à Rivière-Pilote, l'espace Christophe Mert et divers autres lieux à Fort-de-France.Cette caravane fera aussi escale au Carbet, à Schoelcher, au Robert, à Sainte-Luce, à Saint-Joseph, aux Trois Ilets et à Case Pilote. Ce Festival explore de multiples aspects du conte, des légendes et récits du terroir de d’autres contrées.Les conteurs invités, Mercedes Alfonso(Cuba), Paola Baldi et David Bardi (Italie), Caroline Rivas (Colombie), Boni Ofogo (Cameroun), Ulrick N'Toyo (Congo), Olivier de Robert et Virginie Komanieck (France) vont aussi animer des ateliers pour les scolaires et à la demande pour d'autres publics (Anglais, Italien ou Espagnol).Les conteurs martiniquais ont une large place dans ce festival, avec Noël Tanasi, Jala et beaucoup de pépites issues de l'AMI (l'atelier pratique). Michel Platon est aussi de la partie, c'est le parrain de la 14e édition.L’AMI continue son invitation aux voyages dans les imaginaires de la mémoire universelle, à travers "Balade Contée","Apéro Contes", "Soirée Contes", sans oublier "Picnik conte" sur la plage de la française à Fort-de-France en guise de clôture.