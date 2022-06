La 26e foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote met en avant le bio martiniquais

L’édition 2022 de la foire agricole et artisanale de la ville pilotine du sud, accueille près de 200 exposants cette année. Parmi eux, plus de 20 producteurs de la filière bio, pour "contribuer à la valorisation, au développement et à la revitalisation" de ce mode de production en Martinique.

Guy Etienne •

La commune de Rivière-Pilote invite le grand public à la 26e édition de sa foire agricole et artisanale. Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022, près de 200 exposants proposent sur leurs étals l’artisanat, l’agroalimentaire, l’horticulture, ainsi que les fruits et légumes du terroir. La part belle au bio Cette année, l’organisation a décidé de mettre particulièrement en avant, la production et l’élevage biologique, avec plus de 20 stands dédiés à cette filière dont la culture est garantie sans engrais ni pesticide. En Martinique, le GRAB (Groupement Régional des Agriculteurs Bio) est le représentant du secteur auprès de toutes les instances professionnelles et de tutelle, accrédité par la Fédération Nationale des Agriculteurs Bio (FNAB). Liste des exposants de la coopérative du GRAB Martinique (Groupement Régional des Agriculteurs Bio), à la 26e édition du marché agricole et artisanal de Rivière-Pilote. • ©GRAB Martinique Pratiquement toutes les cultures locales essayent de prendre le virage du bio, singulièrement depuis le scandale de la chlordécone. Il s’agit des productions vivrières et maraichères, des fruits, des œufs, de l'élevage bovin, de la canne, du rhum... Idem pour les produits transformés : confiture, jus, boudin, farine de manioc, pâtisserie et boulangerie. Orientations et perspectives du GRAB Pour les prochaines années, le GRAB envisage parmi ses orientations, une "sensibilisation des instances publiques à la nécessité de financement du secteur bio (aide à la certification, à la conversion etc.)", ou encore de relancer les autorités compétentes sur "la problématique de l’accès au foncier agricole". La foire de Rivière-Pilote est ouverte de 6h à 18h durant les deux jours de la manifestation. Affiche de la 26e foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote (4 et 5 juin 2022). • ©Cap / Facebook Ville de Rivière-Pilote

partager l'article