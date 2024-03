La baignade sur les plages de l’Anse Dufour et de l’Anse Noire aux Anses d'Arlet est interdite

Depuis le 5 mars, la baignade sur les plages de l’Anse Dufour et de l’Anse Noire (Anses d'Arlet) est interdite jusqu'à nouvel ordre en raison de la présence de méduses.

Depuis le 5 mars, la baignade est interdite sur deux plages des Anses d’Arlet :

Anse Noire

Anse Dufour

Une décision prise par arrêté municipal “jusqu’au retour normal de la situation, en raison de présence de méduses”.

Il existe un risque de dégradation temporaire de la qualité de l'eau de baignade (présence de méduses). Arrêté du maire de la Ville de Les Anses d’Arlet, Eugène Larcher

L'édilité rappelle que les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. La brigade de gendarmerie du Diamant, la police municipale et les services municipaux sont chargés de l'exécution de l'arrêté.

D'autres plages d'eau de bonne qualité

Il est possible de se baigner sur les plages du Bourg et de Petite Anse qui sont toutes deux conformes à la baignade.