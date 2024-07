La bourse Kiwanis une plue-value pour l'enseignement professionnel en Martinique

Il y a la Bourse Alizé pour l’ Enseignement Général, mais il existe aussi la Bourse Kiwanis, une bourse d’études pour les jeunes du LP. Six jeunes de plusieurs Lycées Professionnels ont été mis à l’honneur en fin de semaine dernière.

Ils sont six nouveaux jeunes à venir grossir les rangs des lauréats de la Bourse Kiwanis. Une bourse d’études pour valoriser l’enseignement professionnel. Il s'agit de Géraldine Bozin du LP André Aliker, Brigitte Desert et Luis Smeralda du LP Dumas Jean-Joseph, Tressy Grosy du LP Jeanne Cataye, Yann Ceretus et Anne-Lise Marthe-Rose du LP Place d’Armes.

C'est une joie et une fierté pour Anne-Lise de recevoir cette distinction.

Je suis vraiment heureuse d’avoir reçu ce prix. C’est le signe que quand on veut on peut. Une distinction qui couronne le travail de toute une année. C’est aussi l’occasion de valoriser l’enseignement professionnel. Quand tu as cette chance de recevoir ce prix, tu montres l’exemple autour de toi et tu incites les autres jeunes à se dire que c’est possible. Anne-Lise

Évènement pour la remise de la bourse Kiwanis. • ©Pedro Monnerville

Autre lauréat, Luis Smeralda, élève au LP Dumas Jean-Joseph. Ce jeune homme de 24 ans a un parcours atypique. Titulaire d’un Bac général, il possède aussi une Licence universitaire. Il a souhaité changer d’orientation et n’a pas hésité à reprendre ses études en lycée professionnel. Il vient d’obtenir son Bac pro.

Pour être très honnête, les débuts au Lycée professionnel ne furent pas faciles. C’est différent que le lycée général. Ce ne sont pas les mêmes mentalités ni le même fonctionnement. Il a fallu s’adapter puis je me suis fondu dans la masse. Ce fut une expérience riche tant sur le plan humain que pédagogique. On a tendance à dénigrer l’enseignement professionnel, mais il reste un enseignement très pratique qui vous ouvre les portes du monde du travail. Luis Smeralda

La bourse Kiwanis, une ouverture vers l’enseignement supérieur

La bourse Kiwanis existe depuis 24 ans. Elle constitue une aide financière des différents clubs Kiwanis de Martinique, axée sur des critères précis, comme le sérieux et l’assiduité.

Nous avons créé la bourse, car nous avons remarqué que beaucoup d’enfants du Lycée Général étaient récompensés et on négligeait ceux du Lycée Professionnel. Et ce sont des enfants qui se donnent beaucoup et qui sont déterminés dans leurs études et on a voulu les accompagner en ce sens. Irène Lombard, la présidente du Kiwanis Cœur de Créole

Ces jeunes ont reçu une enveloppe entre 700 et 1200 euros. Un tremplin pour le prolongement de leurs formations. Tous viennent d’obtenir le Bac pro avec mention très bien.

Une porte s’ouvre désormais pour ces lycéens vers l’accès aux études supérieures, notamment via le BTS.