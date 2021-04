"La Boussole" nouveau simulateur d'aide en ligne pour les jeunes

Le nom du nouveau simulateur mis en ligne par l’Etat, mardi 27 avril 2021, dans le cadre de son projet "1 jeune 1 solution" est symbolique. Grâce à "la Boussole" les jeunes peuvent désormais découvrir, sur une seule plateforme, toutes les aides auxquelles ils sont éligibles.

Pour découvrir ses droits, l'utilisateur doit notamment remplir une fiche avec sa date de naissance, sa situation actuelle (étudiant, en recherche d’emploi, en stage...), son code postal, ses revenus sur les derniers mois, ou encore les revenus fiscaux de ses parents s’il est toujours rattaché à leur foyer.

En fonction des données remplies, les utilisateurs peuvent connaître le montant des aides auxquelles ils sont éligibles.

Pour encore simplifier les démarches, sous les aides disponibles, il y a le lien "demander cette aide". Si le jeune clique dessus, le simulateur précise les démarches à effectuer, et le cas échéant, le lien pour faire la demande en ligne sur le site approprié.

Le simulateur doit permettre d’inverser le réflexe : désormais, le jeune nous dit qui il est et on lui dit comment on peut l’aider. L’objectif est de lutter contre le non-recours aux aides et ne pas laisser le hasard commander notre objectif est de simplifier le système.

Sarah El Haïry, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement