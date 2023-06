La CGTM-FSM toujours vent debout contre les conditions d’accueil et de traitement des dossiers à la CGSS de Martinique

Partager :

Une vingtaine d’agents de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique se sont mobilisés jeudi 8 juin 2023 dans les locaux de Place d’Armes au Lamentin, afin dénoncer une fois de plus, les conditions d’accueil et de traitement des dossiers dans cette administration. Celle-ci est souvent pointée du doigts par les usagers, notamment à cause de la dématérialisation.

Une nouvelle fois, le syndicat CGTM-FSM monte au créneau afin de déplorer les conditions d’accueil et de traitement des dossiers à la CGSS de Martinique. Sans barrages ni entraves, quelque 20 agents affiliés à cette centrale syndicale et ses représentants, ont fait entendre leur mécontentement dans les locaux du siège du Lamentin jeudi 8 juin 2023. Ils dénoncent pêle-mêle : "des accueils sont quasi inexistants,

un personnel réduit,

des dysfonctionnements récurrents de l’informatique,

une plateforme téléphonique saturée,

des bornes de mise à jour des cartes Vitale et d’impression d’attestations supprimées,

des délais incroyables pour le remboursement des indemnités journalières", ou encore… "des délais inconcevables de traitement des dossiers de retraite y compris pour les contractuels de la fonction publique,

le transfert d’activités vers l’hexagone (CSS, indemnités journalières, retraites…),

Une plateforme téléphonique saturée"… (source : CGTM-FSM) "Assez" dit le syndicat L'accueil des assurés sociaux est galvaudé (…). Nous nous proposons qu'il y ait une mise à disposition d'un effectif nécessaire pour rendre service aux assurés… on a des difficultés. À la suite des plaintes des organisations syndicales, on a déplacé des directeurs, mais les problèmes perdurent. Jocelyn Lamon (secrétaire général de la CGTM-FSM, au mic de Stéphane Lupont) "Vices dans la gestion de la CGSS" Il y a des plaintes qui ont été déposées, notamment par notre confédération au niveau du procureur de la République, sur les vices dans la gestion de la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Nous attendons encore la réponse de la justice. Jocelyn Lamon Le syndicat est d’autant plus déterminé à changer l’image de la Caisse, que les usagers dénoncent régulièrement et depuis longtemps, les dysfonctionnements de cette grande administration, via les réseaux sociaux et sur les ondes, faute d’un service public satisfaisant. "Ils veulent tuer notre CGSS" La dématérialisation n’est pas étrangère à cette situation considèrent les partenaires sociaux et une partie du personnel qui restent "mobilisés sur ce dossier", lequel concerne tous les martiniquais. La dizaine d’agents de direction ainsi que le Conseil d’Administration doivent rendre des comptes. Ils veulent tuer notre CGSS, arrachée au prix du sang versé par nos aînés. Nous les en empêcherons. La CGTM-FSM

