La Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique est critiquée par les usagers... et le personnel

Retard de paiement, difficulté pour obtenir un document ou encore rencontrer un agent pour régulariser sa situation... des démarches très compliquées pour les assurés de Martinique.



Dans une situation délicate suite au retard de paiement de sa pension et l’absence de réception dans certaines agences, cet autre bénéficiaire, en situation de handicap, a tenté par tous les moyens d’être reçu, mais sans succès.

Vous arrivez là, tout est fermé. Avec plusieurs riverains, on a sonné, on attendait et personne ne vous reçoit. Vous voyez de la lumière, des gens qui regardent à travers la fenêtre, mais personne ne vous ouvre. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre, j'ai été à la sortie des véhicules, derrière le bâtiment. Et là, j'ai tapé sur la porte et personne ne m'a reçu.

Je n'ai plus rien pour vivre. Je ne suis plus heureux, je suis triste, j'ai une maladie qui m'a pourri toute ma vie. Je n'ai plus d'ambition, de projet.

À cause d'eux je vais être fiché à la banque de France, j'ai reçu un courrier pour que je régularise ma situation.

Mon loyer, je suis en retard de 3 mois et je ne vis de rien.