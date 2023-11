La chanteuse Aya Nakamura fait le show en Martinique

19h45, les présentateurs du show annonce l'arrivée de la chanteuse. Le public est survolté. "Aya, Aya, Aya", scandent ses fans. Les musiciens s'activent, la lumière change, Aya Nakamura apparaît sur la scène du stade Pierre Aliker de Dillon. Elle chante "Haut niveau".

"Baby", "Dégaine", "40%" ou encore le célèbre "Djadja", la chanteuse mondialement connue enchaîne ses principaux tubes. Face à elle, un public complètement acquis qui lui rend la réplique à tue-tête.

Côté gradin, les plus motivés chantent et dansent, d'autres sont moins heureux. "Nous n'entendons pas les paroles, que de la basse", se plaint une spectatrice.

Après un peu moins d'une heure et demie de show, l'artiste remercie son public et quitte la scène. Dans la "fosse", les fans semblent ne pas comprendre que le spectacle soit déjà terminé.

On voulait un au revoir un peu plus subtil, genre elle part sur "Fly". On se serait dit : ok, elle vole. Mais là nous sommes un peu déçues. Sinon le concert était super ! L'organisation, bravo les gars. Nous avons passé un super moment, mais là on se dit qu'elle va peut-être revenir faire un dernier petit au revoir...