La chanteuse martiniquaise Jocelyne Béroard entame une série de concerts

Après sa parenthèse littéraire avec son livre "Loin de l’amer" (paru en début d’année aux Editions Je cherche midi), la chanteuse martiniquaise la plus charismatique revient sur scène avec le concept "Chawa Tour".

Avec Kassav', elle a fait zouker le monde entier, chanté dans des stades bondés, vécu des tournées improbables, vendu des millions d'albums et collectionné les disques d'or (…). Jocelyne Béroard chante la vie, chante l'amour. Elle chante aussi son pays, ses joies et ses souffrances, son histoire. Et a inspiré toute une génération, aux yeux de laquelle elle est devenue, à juste titre, une icône.