La commune du Morne-Vert met en route ses projets pour attirer plus de visiteurs

Le 22 décembre 2020, le Morne-Vert signait deux conventions d’accompagnement pour "la transformation globale du centre-bourg". Le document prévoit la démolition d’un immeuble situé à l’entrée la ville (en face de l’église). Objectif de la municipalité : "ouvrir le centre-bourg sur la vallée des pitons et offrir une meilleure vue aux habitants et visiteurs".

La mairie précise qu’une feuille de route "stratégique" intitulée "redynamisation du centre-bourg" sera produite, "afin de programmer les actions d’envergure, d'affiner les projets structurants de la commune et de finaliser les plans de financement".

La destruction de cet immeuble vétuste fera place à un parking dans un premier temps, lequel va accueillir ensuite un marché et un centre d’activités agro-alimentaires, avec une boucherie, une poissonnerie, un restaurant etc…

Non loin de cette place, sera construit un espace France Services (ex MSAP), un poste de police, une salle pour les jeunes et une maison réservée aux associations.

Ces structures seront harmonisées et coordonnées par la Société Publique Locale - Martinique Aménagement Équipement (SPL-MAE), un service piloté par la CTM dont l’objectif est d’assurer l’ingénierie des petites communes dépourvues de moyens techniques, en termes d’aménagement et d’équipement.

(Lucien Saliber - maire du Morne-vert)