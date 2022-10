La Croix-Rouge lance son unité mobile pour améliorer son action humanitaire

L’opération Croix-Rouge sur Roues, un dispositif itinérant pour rompre l’isolement et créer du lien social fait sa rentrée.

Daniel Betis •

Rompre l’isolement demande une forte mobilisation et des rotations assidues à travers les communes. La délégation territoriale de la Croix-Rouge a décidé de mettre les bouchées doubles afin d’aider le plus grand nombre.

L’association d’utilité publique, mène depuis 2020 des opérations itinérantes à la rencontre de personnes en difficulté vivant dans des zones isolées.

Nous avons parcouru plus 2500 km pour une vingtaine de sorties réparties sur 6 actions, et avons visité de nombreuses communes. À chaque fois, il s’agit de créer des points de rencontres conviviaux permettant d’écouter, d’accompagner, d’orienter les personnes en difficulté et de générer du lien social Olympe Francil - présidente de la Croix-Rouge Martinique

La nécessaire contribution des acteurs sociaux

Ce dispositif itinérant sur les routes à la rencontre des plus vulnérables, au plus près de leur lieu d’habitation, a bien sûr besoin de contributions financières.

Ainsi la délégation territoriale de la Croix-Rouge Martinique a sollicité une banque régionale pour l’aider à faire l’acquisition d’un véhicule. Une subvention de 20.000 euros a été versée par la fondation développement et solidarité de l'organisme.

Nous avons voulu donner une preuve concrète de la politique active de notre entreprise, fier de notre identité coopérative et mutualiste. C’est pour cette raison que nous avons décidé de soutenir l’initiative Croix-Rouge sur Roues car elle s’inscrit dans les valeurs qui guident les actions de notre banque. Alex Rosette, Président du Crédit Agricole de Martinique-Guyane

La campagne 2022 -2023 le 8 octobre 2022 au stade de Dillon

Après l’inauguration du véhicule vendredi 30 septembre 2022, le ton est donné pour ce week-end d’octobre (samedi 8 octobre 2022) au stade Pierre Aliker de Dillon à Fort-de-France, pour une grande braderie.

Actrice de l’économie sociale et solidaire de services à but non lucratif, la délégation territoriale de la Croix-Rouge entend continuer ses missions notamment pour maintenir le lien social en Martinique.