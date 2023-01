La "Fédération Nationale de l'Aviation et ses Métiers" attaque la SARA en justice, sur les tarifs du kérosène aux Antilles

Depuis juin 2022, la FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation et ses Métiers) est en colère contre la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA) et les autorités françaises, à la suite d’une augmentation du prix du kérosène jugée "substantielle". C'est une "décision brutale" d'après les professionnels du ciel. Du coup, la FNAM a décidé d’attaquer la SARA en justice.

Guy Etienne •

Dans un communiqué de presse daté du 13 juin 2022, la "Fédération Nationale de l'Aviation et ses Métiers" (FNAM) interpellait la SARA et les autorités françaises, à propos de l’augmentation du prix du kérosène, "applicable de manière rétroactive au 3 juin dans l’ensemble des Départements Français des Antilles".

"Sans concertation sérieuse"

Ces augmentations, opérées sans aucune justification liée à la hausse du prix du pétrole, atteignent plus de 15% sur les aéroports de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. La FNAM condamne fermement cette décision brutale de la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA) et des autorités françaises – prise sans concertation sérieuse avec les compagnies aériennes – alors que les tarifs du kérosène, très hauts dans le monde entier, sont déjà significativement plus élevés en Martinique, Guadeloupe ou Guyane que dans le reste de l'arc Caraïbéen. La FNAM (communiqué du 13 juin 2022)

En fait, la Fédération redoutait que cette hausse du tarif du carburant d’aviation n’entraîne "des conséquences inévitables sur la qualité de desserte de ces départements et une augmentation des tarifs pour les passagers et le fret de, et vers les Antilles".

Cette prédiction s’est hélas concrétisée dès les grandes vacances 2022 et en fin d’année, où les prix des billets se sont envolés. Dans un courrier adressé au gouvernement, la FNAM réclamait l’annulation de cette décision et se disait "prête à engager les démarches juridiques visant à clarifier la compatibilité" de la SARA.

Une partie des installations de la SARA (Société Anonyme de Raffinerie des Antilles). • ©sara-antilles-guyane.com / DR

Recours contentieux au tribunal administratif

Mais visiblement, cette requête est restée lettre morte malgré la pression, d’où le recours en justice. Le syndicat et ses compagnies concernées ont alors décidé en ce mois de janvier 2023, d’attaquer la raffinerie antillaise sur les tarifs du kérosène pratiqués en Guadeloupe et en Martinique.

Dans un tweet du 25 janvier dernier, la FNAM "souligne la contribution à la hausse des tarifs" à cause de cette mesure selon elle, "dans un contexte où les élus des territoires appellent à une modération" des prix des billets.

Nous regrettons cette mesure de l'Etat, pénalisant la continuité territoriale. La FNAM et les compagnies contestent devant la justice administrative les conditions de la hausse injustifiée du kérosène aux Antilles. Nous étudions d'autres recours juridiques possibles, notamment devant l'autorité de la concurrence. Tweet de la FNAM (25 janvier 2023)

La Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (la FNAM), représente plus de 95% de la flotte et des activités du secteur du transport aérien français. Au travers de 7 groupements professionnels, elle fédère 9 métiers et plus de 370 entreprises employant plus de 100 000 collaborateurs.