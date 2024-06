La Fête des pères va résonner en Martinique

Un père et sa fille (image d'illustration).

Ce dimanche 15 juin, on célèbre la fête des pères. Dans beaucoup de foyers martiniquais, l'heure sera à la mise à l'honneur des papas, aux retrouvailles familiales avec des cadeaux et des baisers. C'est un véritable moment de partage et de célébration.

La fête des pères tire son origine d’une décision du pape Sixte IV en 1479. Elle était célébrée le 19 mars, jusqu’au XIXe siècle, en l’honneur de Joseph, le père nourricier de Jésus. Le transfert de mars à juin est l'œuvre du Pape Pie IX. Les Pères à l’honneur aux USA, éclairent ceux de France Les pères à l’honneur aux USA, éclairent ceux de France. Tout commence aux États-Unis en 1910, à l'initiative de Sonora Smart Dodd, fille d'un ancien combattant William Jackson Smart. Il s'agissait d'honorer son père, car ce dernier, après le décès de son épouse, s'était impliqué dans l'éducation de ses enfants. Sonora Smart qui a alors 16 ans, milite pour une journée dédiée aux papas. Elle se montre convaincante et est suivie en 1910 pour la première fois à Spokane, dans la région de Washington. La fête prend alors ses droits dès l’année suivante. Le tabac d’un slogan publicitaire propulse la fête des pères Quelques décennies plus tard, en France, un directeur commercial de la société bretonne "Flaminaire", Marcel Quercia, innove en 1950, pour écouler et augmenter les ventes de ses briquets. Nous sommes le 19 juin. Le gouvernement de l’époque ne reste pas insensible. En 1952, par décret, la fête des Pères a été instaurée et institutionnalisée le 3e dimanche du mois de juin en France.

C'est l'occasion d'offrir des cadeaux, de chanter, de se rappeler des souvenirs et de passer un moment en famille.

