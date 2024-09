La gestion de la ligue de football de Martinique épinglée par un journaliste indépendant… l’institution portera plainte

Dans une vidéo postée via YouTube le week-end dernier, Romain Molina charge la LFM (Ligue de Football de Martinique) durant près de 15 minutes. D’après le journaliste indépendant, la ligue locale accuserait "un énorme trou financier (environ 1 million d'euros)".

L’essayiste parle d'"opacité inimaginable", de "combines", de "politisation" et "d'incertitudes quant à son avenir".

On est en 2024 et le dernier bilan financier qui a été présenté [en mai] est celui de 2021-2022. Donc on ne peut pas savoir l’exactitude du trou financier.

Après avoir rappelé que la Ligue est gérée depuis 12 ans "par le même homme" [Samuel Péreau], le journaliste critique la gestion de ce dernier "selon les affinités".

On a des gens qui ont carrément abandonné le navire parce que quelque part, ils ne se reconnaissent plus vraiment dans ce qui se passe ; On a des clubs exempts financièrement, qui sont surpris par la gestion qui est un peu selon les affinités (…). Après on dit qu’il n’y a pas de problème, tout va bien, parce qu’on explique que la Collectivité doit 600 mille euros à la Ligue et les clubs doivent 300 mille (…).