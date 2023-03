La grippe reste à des "niveaux élevés" en Martinique

Partager :

Dans un bulletin spécial de surveillance des infections respiratoires aigües (grippe, bronchiolite et COVID-19) aux Antilles publié le 10 mars 2023, Santé publique France observe un "rebond de l’épidémie de grippe à des niveaux élevés" en Martinique. En revanche, l’épidémie de bronchiolite est terminée et la circulation du Sars-Cov2 est à un "niveau faible", selon les données de SpF recueillies entre le 27 février et le 5 mars dernier.

Guy Etienne •

D’après les autorités sanitaires, comme dans l’hexagone, "l’ensemble des indicateurs de suivi de l’épidémie de la COVID-19 restaient à des niveaux très faibles" aux Antilles, du 27 février au 5 mars 2023. Un "retour à la normale des indicateurs en ville comme à l’hôpital pour la bronchiolite" est signalé, par contre, "les virus grippaux continuent de circuler activement". "Augmentation franche" des cas de grippe en Martinique En Martinique, Santé publique France observe un "rebond de l’épidémie de grippe à des niveaux élevés". Une augmentation franche des indicateurs en ville et à l’hôpital pour syndrome grippal a été observée après les vacances du carnaval, particulièrement en Martinique mais également en Guadeloupe ; le virus de type A reste prédominant en Martinique alors que le virus de type B devient prédominant en Guadeloupe (…). Santé publique France (SpF) Les derniers chiffres de cette grippe publiés par SpF, font état de 1145 cliniquement évocateurs enregistrés entre le 27 février et le 5 mars dernier, contre 325 la semaine précédente (du 20 au 26 février), soit +250% de malades sur le territoire martiniquais. "Ce bilan pourra être amené à évoluer en fonction de l’évolution de la circulation des virus responsables des infections respiratoires" précise Santé publique France avec ses partenaires, dont l’ARS, le CHUM, ainsi que le réseau des médecins sentinelles généralistes.

Partager :