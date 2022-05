La Guadeloupe s'impose devant la Martinique et Antigue-Barbuda aux jeux de la fraternité

Belle revue d'effectif pour les athlètes engagés aux jeux de la fraternité, samedi 28 mai 2022 sur la piste du stade Louis Achille à Fort-de-France. La compétition a regroupé 11 délégations venues de la caraïbe, avec une centaine d’athlètes âgés de 17 à 20 ans. Au nombre des médailles, la Guadeloupe termine sur la plus haute marche devant la Martinique en troisième position Antigue et Barbuda.

Philippe Julliard - Jean-claude Samyde •

Les jeux de la fraternité concernent les jeunes sportifs caribéens, filles et garçons, de 17 à 20 ans. Ils concourent dans plusieurs disciplines : sprint, haies, triple saut, lancer de poids, saut en longueur, disque et courses de relais.

Plusieurs délégations venues de la caraïbe, (Anguilla & Antigua Barbuda, Dominique, Haïti, Saint Kitts et Nevis, Saint Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, et Sint Maarten), associées à la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane se sont retrouvées dans une ambiance comparable aux Carifta-games (les jeux de la caraïbe).

jeux de la fraternité au stade Louis Achille à Fort-de-France, le 28 mai 2022 • ©Stéphane Lupon

On note les bonnes performances du Guadeloupéen Chrisley Apatoré de l'Union sportive Baie-Mahaultienne sur le 100 m des U20 en 10"76 et le 200 m en 21"35.

Taline Vitalis gagne le triple saut U17 avec 11, 53 mètres et établit sa meilleure performance de l'année.

Au 110 m haies garçons (-17 ans), deux premiers ex æquo, Keliane Hyppolite du stade Lamentinois et Lucas Ledoue (Jsf Martinique) en 15"11.

Au saut en longueur garçons (-17 ) victoire d'Yllan Bizasene (Stade Lamentinois) avec un bond à 7, 01 m.

Emile Chalcou Sirocco (- 20 ans) gagne le saut en longueur 7,15 m devant Jérémy Vertueux (Aiglon ) 7,11 m.

La Guadeloupe a remporté les jeux de la fraternité avec 31 médailles dans 15 d'or 12 d'argent et 4 de bronze, deuxième la Martinique avec 30 médailles dont 6 d'or, 12 d'argent et 12 de bronze, à la troisième place Antigua et Barbuda 12 médailles dont cinq en or.